Cristiano Ronaldo si sottopone alla macchina della verità: sulla Juve risponde con una bugia Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista con una macchina della verità ad analizzarne ogni risposta, tra verità e bugie. Interpellato sulla sua celebre rovesciata alla Juventus ha mentito.

A cura di Alessio Morra

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi calciatori di sempre, e da oltre vent'anni gioca a grandi livelli. Il portoghese è, considerato tutto, pure abituato a rispondere alle domande di giornalisti e tifosi, e va da sé che non può dire sempre la verità. Ma stavolta non ha ‘potuto' mentire. Perché CR7 è stato sottoposto alla macchina della verità. Dentro o fuori. Senza maschera Ronaldo, che non si è nascosto. Solo a una domanda ha preferito non rispondere, e il bomber ha parlato anche della Juventus.

Binance, una società globale di criptovalute, la scorsa settimana ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo aveva accettato di sottoporsi alla macchina della verità. E dalle parole si è passati ai fatti. Con l'attaccante 38enne che sui propri profili social ha commentato l'esperienza scrivendo che questa è stata una delle sfide più difficili della sua vita. Il video in cui Ronaldo risponde solo con un "sì" o un "no" a delle domande scomode è stato pubblicando online. La macchina della verità – lie detector in inglese – ha registrato tutto e ha svelato se CR7 stava dicendo la verità o se mentiva.

L'ex juventino ha mentito secondo la macchina della verità quando ha risposto "Sì" alla domanda: "Il Portogallo vincerà prima o dopo i Mondiali di calcio?". Sì di facciata? O forse un sì convinto? Non è dato saperlo, ma è certo che CR7 non crede realmente che in futuro i suoi connazionali possano conquistare la Coppa del Mondo.

Poi una sfilza di verità per Cristiano Ronaldo che ha avuto la conferma delle sue affermazioni dalla macchina della verità riguardo la difficoltà della Premier League, che per lui è il campionato più duro in assoluto. Smargiasso Ronaldo ha detto di essere convinto che nessuno supererà il suo record di gol, sì che è stato approvato dalla macchina della verità che ha approvato. Inoltre è arrivata l'approvazione al no che ha dato alla domanda: "Scambieresti le medaglie vinte per le cinque Champions League per quella dei Mondiali?".

Al Manchester United è arrivato nel 2003 che era un teenager ed è andato via dopo sei straordinarie stagioni da campione affermato. Lì ha trovato un secondo papà e cioè Sir Alex Ferguson. E per il rispetto dovuto allo scozzese si è rifiutato di rispondere a una domanda, questa: "Sir Alex Ferguson è il miglior allenatore della storia del calcio?".

Ronaldo ha risposto anche a una domanda sul suo gol più bello, che per molti è quello realizzato allo Stadium, nell'aprile 2018, nella gara d'andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Quando tutto lo stadio lo applaudì per un gol in rovesciata. Un gol favoloso. Un gol che ricordano tutti gli appassionati.

Lui alla domanda: "La rovesciata contro la Juventus è stato il suo gol più bello", ha detto ‘sì', ma secondo la macchina della verità ha mentito. Forse, dentro di sé, pensa che è un altro il suo gol più bello. Queste le parole di Cristiano Ronaldo: "Per me è il gol più bello. Si può dire che sia il più difficile… la più bella. Dipende, tante cose". Ma per la macchina della verità Ronaldo a questa domanda ha risposto mentendo.