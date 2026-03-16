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Cristiano Ronaldo Jr protesta platealmente e sarà squalificato: l’allenatore gli fa i complimenti

Cristiano Ronaldo Jr. protesta platealmente e sarà squalificato: dopo la sostituzione, durante l’Al-Nassr e l’Al-Hilal, ha ricevuto il cartellino giallo e salterà la prossima partita.
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A cura di Vito Lamorte
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Cristiano Ronaldo Jr., figlio del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, è stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava il campo visibilmente infuriato durante una partita dell’Al-Nassr U15, dopo essere stato sostituito dall’allenatore che, sorprendentemente, gli ha fatto comunque i complimenti dopo la sua uscita dal campo.

L’episodio si è verificato nel corso di un derby ad alta tensione contro l’Al-Hilal, una delle sfide più attese del campionato giovanile saudita: Cristiano Ronaldo Jr. al momento della sostituzione ha scatenato la sua frustrazione e mentre si dirigeva verso la panchina ha gesticolato e protestato con l’arbitro, manifestando chiaramente il proprio dissenso.

Il comportamento gli è costato un cartellino giallo per condotta antisportiva, che comporta la squalifica automatica dalla prossima partita del campionato Under 15 saudita. Il video dell’episodio è diventato virale sui social e alcuni commentatori locali hanno criticato Cristiano Ronaldo Jr., definendo la sua reazione eccessiva.

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Cristiano Ronaldo Jr protesta platealmente e l'allenatore gli fa i complimenti

Cristiano Ronaldo Jr ha protestato platealmente con l'arbitro ed è stato ammonito dal direttore di gara nel derby del campionato saudita tra l'Al-Nassr e l'Al-Hilal: l'allenatore decide di sostituirlo e gli fa i complimenti dopo l'uscita dal campo.

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Un gesto che non è passato inosservato anche per il club. Fonti vicine all’Al-Nassr hanno confermato che la società ha sanzionato il ragazzo in modo formale, sottolineando l’importanza della gestione di frustrazione e stress in campo. L’allenatore, pur comprendendo il forte attaccamento del ragazzo alla partita, ha ribadito che le regole del gioco e il rispetto per le decisioni tecniche sono fondamentali, soprattutto in partite così importanti come un derby.

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