Cristiano Ronaldo si depila prima della Macedonia: il sacro rito per propiziarsi gli Dei del calcio Il Portogallo di Cristiano Ronaldo si è qualificato per i prossimi Mondiali battendo la Macedonia del Nord per 2-0: una vittoria ‘propiziata’ dal rito del portoghese prima del match.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre l'Italia giocava e vinceva l'inutile match contro la Turchia a Konya, il Portogallo staccava il pass per i Mondiali battendo agevolmente la Macedonia del Nord per 2-0 nella bolgia dell'Estadio do Dragao a Porto. I nostri giustizieri sono stati mandati a casa dalla doppietta di Bruno Fernandes, la cui prima rete è arrivata su assist dell'inossidabile Cristiano Ronaldo.

"Voglio che i tifosi scatenino l'inferno", aveva detto il cinque volte Pallone d'Oro alla vigilia per caricare a dovere l'ambiente. Prima del match CR7 aveva anche provveduto a fare un suo personalissimo rito per propiziarsi gli Dei del calcio: la depilazione. Ronaldo già si era rasato le gambe prima della semifinale dei playoff vinta sulla Turchia: in quell'occasione le telecamere lo avevano immortalato al sole sul balcone, prima che si accorgesse di essere ripreso e mettesse delle asciugamani per non farsi vedere, completando poi l'operazione lontano da occhi indiscreti.

Stavolta, ben sapendo che ugualmente sarebbe stato ripreso in video, il campione portoghese ha prevenuto il tutto, piazzando già prima della depilazione le asciugamani sul parapetto. Il rituale ha avuto ancora una volta successo, visto che qualche ora dopo la Nazionale di Fernando Santos ha battuto anche la Macedonia. Ronaldo peraltro è assolutamente metodico nella sua routine di avvicinamento alle partite e la rasatura del suo corpo scultoreo non è una novità, visto che lo fa da parecchi anni a questa parte.

Quanta parte ci sia di scaramanzia e quanta di vanità in un atleta che a 37 anni è ancora in forma fisica strepitosa è materia che si sposa perfettamente col personaggio Ronaldo, attentissimo al suo look dentro e fuori dal campo. Dai capelli alla profumazione del suo corpo, Cr7 vuole che nulla sia fuori posto anche quando insegue un pallone sul campo. Prima del match aveva risposto a muso duro ai giornalisti che gli chiedevano se gli eventuali Mondiali in Qatar sarebbero stati il suo ultimo appuntamento con la maglia della Nazionale: "Deciderò io, punto e basta". Gli anni passano ma fame ed autostima sono sempre al top.