Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota: si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci

Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota nel match tra Al-Nassr e Al-Ittihad: il cinque volte Pallone d’oro calcia fuori da posizione favore e si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci.

CR7 ha ricevuto l'assist a centro aerea e dopo aver controllato il pallone ha calciato sul primo palo: il portiere avversario si era lanciato in un'uscita sconsiderata sulla corsa di Coman e l'ex Bayern ha servito il portoghese ma la conclusione è terminata fuori tra lo stupore di tutti. In campo e sugli spalti.

Ad aprire il match ci aveva pensato il solito Sadio Mané, con un bel tiro al volo di sinistro su cross dalla fascia destra di Kingsley Coman; e poco dopo Cristiano Ronaldo aveva raddoppiato con un colpo di testa da centro area su assist dalla sinistra dell'ex Liverpool.

Molto bello il gol di CR7 e da apprezzare c'è soprattutto il movimento senza palla del cinque volte Pallone d'Oro che era fuori dall'area quando Mané ha fatto l'ultima finta prima del cross ma è riuscito a prendere la palla di testa in mezzo a due avversari e a metterla alle spalle del portiere avversario.

CR7 ha giocato in coppia con Joao Felix in attacco nel 4-4-2 di Jorge Jesus e all'inizio della ripresa ha avuto l'occasione per chiudere il match ma l'ha sprecata incredibilmente: su assist di Coman dalla destra, il campione portoghese si è aggiustato la palla ma non è riuscito ad inquadrare la porta e da pochi passi ha sbagliato clamorosamente un gol che sembrava già scritto.

Con questa vittoria l'Al Nassr si porta a 12 punti in quattro partite nella Saudi Pro League, lasciando l'Al-Ittihad a 9 insieme all'Al-Taawoun.