Dal Portogallo la notizia è rimbalzata in Italia nel tardo pomeriggio: Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Il campione della Juventus, che nei giorni scorsi era sceso in campo contro la Francia, sta bene: non manifesta sintomi evidenti del contagio ma deve osservare un periodo di isolamento come previsto dal protocollo. Nella serata di lunedì il cinque volte Pallone d'Oro aveva partecipato a una cena assieme a tutti i compagni di nazionale. Era stato lo stesso CR7 a pubblicare una foto sul proprio profilo Instagram nella quale si mostra sorridente, a capo tavola, mentre immortalava gli altri calciatori che gli erano accanto.

Nell'immagine si riconoscono Pepe (ex Real Madrid, alla sinistra di Ronaldo) e Cancelo (ex di Inter e Juventus, accomodato alla sua destra). Tutti senza mascherina. Un appuntamento conviviale che adesso, alla luce del caso di contagio da Covid-19 dell'ex stella dei blancos e nell'attesa che i tamponi chiariscano le condizioni del gruppo, rischia di tramutarsi in un pericoloso focolaio. Nei giorni scorsi il Portogallo aveva già dovuto fare i conti con una situazione del genere: la positività ai test del portiere, Anthony Lopes, e del difensore, José Fonte, avevano fatto scattare un campanello d'allarme.

Quanto tempo Cristiano Ronaldo dovrà restare in quarantena? Dieci giorni, al termine dei quali dovrà sottoporsi a un test molecolare: se l'esito sarà negativo allora potrà tornare in gruppo. Quante e quali partite salterà tra nazionale e Juventus? CR7 non prenderà parte alla seconda partita in calendario per la Nations League, quella contro la Svezia dopo il pareggio per 0-0 con i transalpini. Sicuramente non ci sarà contro il Crotone (in campionato) e la Dinamo Kiev (in Champions), gli impegni più ravvicinati, ma resta in forte dubbio anche per i match con Verona (Serie A) e Barcellona (sempre in Coppa).