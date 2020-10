Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus. La notizia l'ha data la federcalcio portoghese. L'attaccante da una settimana è con la propria nazionale, con cui ha sfidato Spagna e Francia. Ronaldo è stato sottoposto a tampone il giorno precedente alla sfida con la Svezia. Il 35enne bomber juventino ha lasciato il ritiro della selezione del Portogallo dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19. Ronaldo non ha sintomi ed è asintomatico. Il campione ora si trova in isolamento. Nella squadra del c.t. Santos erano risultati positivi già il portiere Lopes del Lione e il difensore Fonte.

Ora la domanda che tutti si pongono, non solo i tifosi della Juventus, è: "Quante partite salterà Cristiano Ronaldo?". Rispondere è praticamente impossibile. Si ha solo una certezza: Cristiano Ronaldo è asintomatico. Proprio in questa settimana il Ministero della Salute con una circolare ha annunciato nuove indicazioni per quarantena e isolamento. La quarantena obbligatoria passa da 14 a 10 giorni, mentre servirà un solo tampone negativo per essere considerato guarito.

I positivi asintomatici devono obbligatoriamente trascorrere un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla scoperta della positività. Al termine di quei 10 giorni il contagiato dev'essere sottoposto a test molecolare. Se quel test risulterà negativo terminerà immediatamente il periodo di isolamento.

Ronaldo in questo momento è in Portogallo e lì dovrà rimanere per tutti il periodo dell'isolamento. E ovviamente ogni paese ha le sue regole. E in Portogallo è l'Asl o il medico di fiducia a dare l'ok allo stop dell'isolamento. Il cinque volte Pallone d'Oro sarà in quarantena dal 13 ottobre fino al 23, poi effettuerà il test molecolare. Se l'esame darà esito negativo, CR7 potrà tornare in Italia. Ovviamente lui stesso e la Juventus sperano di averlo quanto prima.

Quante partire salterà Cristiano Ronaldo

Considerando solo i dieci giorni di isolamento che scattano dal 13 ottobre si può affermare con certezza che Ronaldo non ci sarà contro il Crotone, sabato sera in un match della 4a giornata, e non sarà disponibile nemmeno contro la Dinamo Kiev (del 20 ottobre). Se dopo il test molecolare che dovrebbe effettuare il 23 ottobre CR7 sarà negativo potrà essere a disposizione per la gara con il Verona (25/10).

Perché CR7 potrebbe non giocare Juventus-Barcellona

Ma potrebbe lo stesso saltare l'attesissima partita Juventus-Barcellona di Champions League del 28 ottobre, la super sfida con il rivale di sempre Leo Messi. Perché la Uefa stabilisce che chi è stato positivo deve fornire un tampone negativo una settimana prima della partita che deve disputare. Juventus-Barcellona è in programma il 28 ottobre, il test molecolare che si spera possa chiudere l'isolamento di Ronaldo dovrà essere effettuato il 23. E se quell'esame darà esito negativo ovviamente CR7 sarà a disposizione, ma quel test lo effettuerà a cinque i giorni dalla partitissima di Champions. Dunque comunque non potrebbe esserci. Ma il numero 7 della Juventus potrebbe effettuare per conto suo ulteriori tamponi una settimana prima di Juve-Barcellona. La Juve e Ronaldo in caso di esito negativo potrebbero fornire alla Uefa il risultato, che permetterebbe all'attaccante di essere eleggibile per la sfida contro Messi.