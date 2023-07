Cristiano Ronaldo mortificato da Di Maria nell’ultima disfatta dell’Al Nassr: amichevoli disastrose L’Al Nassr ha subito un’altra sonora sconfitta in amichevole, stavolta la squadra di Ronaldo è stata battuta dal Benfica. Grande protagonista Di Maria autore di un gran gol e di una giocata strepitosa su CR7.

A cura di Alessio Morra

Un'altra amichevole di lusso e un'altra sonora sconfitta per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo che dopo essere stato travolto lunedì scorso dal Celta Vigo allenato da Rafa Benitez, che si era imposto per 5-0, è stato sconfitto nell'Algarve Trophy anche dal Benfica, la squadra campione di Portogallo ha vinto 4-1. Di Maria è stato grande protagonista, l'ex juventino ha realizzato un gran gol e ha fatto un sombrero a CR7 con una giocata fantastica.

Una partita senza storia, che il Benfica ha ipotecato già nel primo tempo. Cristiano Ronaldo a secco, ha avuto una sola occasione ma il portiere Vlachodimos ha neutralizzato la sua conclusione. Il Benfica nel primo tempo realizza tre gol, quello più bello lo firma Angel Di Maria che riceve un pallone da Rafa e con una giocata favolosa lascia fermo Brozovic. Il dribbling è da campione vero, in un amen balza davanti al portiere e con un tocco di destro perfetto insacca. Sarà pure un'amichevole ma è un gol da ricordare.

Goncalo Ramos, che pare sia anche nel mirino del PSG, raddoppio con un tocco ravvicinato poco dopo la mezz'ora e prima dell'intervallo firma la doppietta. L'Al Nassr segna sul finire del primo tempo con Al Ghannam, ma nella ripresa incassa pure il gol di Schjelderup, che fissa l'incontro sul definitivo 4-1.

Un'altra sconfitta pesante per la squadra di Ronaldo e Brozovic, che martedì prossimo scenderà in campo in Giappone contro il Paris Saint Germain, in un altro confronto impari. Cristiano Ronaldo, oltre ad aver chiuso senza reti la partita, ha vissuto un momento quasi imbarazzante.

Perché nel corso del primo tempo, quando il punteggio era ancora di 0-0, CR7 si è trovato a contrastare il suo vecchio compagno di squadra (dei tempi del Real) Di Maria, che riceve il pallone lo stoppa con maestria e con un tocco magistrale lo alza, il pallone finisce sopra la testa di Ronaldo e torna tra i piedi dell'argentino che così supera l'avversario, che poco dopo, forse pure stizzito per lesa maestà, lo stende. La giocata è davvero meravigliosa. Una giocata che è nello stile di Di Maria, stupisce che l'abbia stupita uno come Cristiano Ronaldo.