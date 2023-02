Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua casa inglese da 7 milioni: era turbato dalle pecore Cristiano Ronaldo dopo il trasferimento in Arabia Saudita ha messo in vendita la sua lussuosa residenza inglese, in cui non si era trovato bene per un particolare.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo è concentrato sulla sua nuova ricchissima avventura all'Al-Nassr in Arabia Saudita e si è lasciato dunque il passato alle spalle. Proprio per questo il campione portoghese, sempre molto attento agli investimenti e alla gestione del suo patrimonio, ha deciso di mettere in vendita una delle sue residenze di lusso. Si tratta di quella in cui ha vissuto durante la turbolenta esperienza bis al Manchester United con Georgina Rodriguez e i suoi figli: una maxi-proprietà nella zona rurale del Cheshire in Inghilterra.

Il 38enne attaccante che ha già messo a referto con la nuova maglia in campionato 5 gol e 2 assist ha le idee molto chiare sul suo futuro: quando si ritirerà dal calcio, risiederà con tutta la sua famiglia in Portogallo dove sta costruendo quella che è la casa dei suoi sogni, a suon di spese eccezionali. Nel frattempo vuole liberarsi del superfluo, tra cui c'è anche la sontuosa proprietà inglese che ha delle caratteristiche particolari. Questa residenza che si trova nel quartiere di Alderley Edge è un "capolavoro di design moderno ambientato in 23 acri", che unisce la possibilità di sfruttare ogni comfort possibile stando a stretto contatto con la natura.

La villa in vendita di Ronaldo (foto Jackson–Stops)

Sette stanze, palestra high-tech con piscina, vasca idromassaggio per sei persone, doppio garage, sauna, sala cinema per i bambini, campo da tennis, un'altra grande piscina, diverse terrazze con vista sull'enorme spazio verde, tre sale di ricevimento, un'enoteca e una dependance con le camere da letto. Il valore complessivo di questa casa è di circa 7 milioni di dollari. Cristiano Ronaldo per la vendita si è affidato all'agenzia immobiliare Jackson-Stops, e a quanto pare vuole cercare di liberarsi del tutto in tempi brevi. Non ha certo bisogno di incassare soldi il calciatore che con l'Al-Nassr, bonus compresi, potrebbe arrivare a guadagnare fino a 200 milioni di euro all'anno.

Foto Jackson–Stops

D'altronde questa lussuosa residenza non è stata apprezzata in pieno da Cristiano Ronaldo e dalla sua famiglia, a causa di qualche rumore di troppo. Stando ai tabloid infatti CR7 si sarebbe lamentato nel corso della sua esperienza oltremanica per i versi prodotti dagli animali presenti nei campi che circondavano la proprietà. Particolarmente fastidiosi per lui quelli delle pecore, una presenza fissa nella zona rurale. Un ricordo ormai per il calciatore che è stato accolto come un re in terra saudita.