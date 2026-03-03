Calcio
video suggerito
video suggerito

Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di Riad

Il volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l’attacco all’ambasciata USA di Riad. L’escalation in Medio Oriente ferma il calcio asiatico.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il jet privato da 70 milioni di euro di Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Arabia Saudita nel corso della notte, alimentando interrogativi su un possibile allontanamento del fuoriclasse portoghese dal Medio Oriente mentre l’area è scossa dall’escalation militare.

Secondo i dati dei sistemi di tracciamento, il Bombardier Global Express 6500 del fuoriclasse – acquistato nel 2024 dopo la vendita del precedente Gulfstream – è decollato da Riad in serata per atterrare a Madrid dopo quasi sette ore di volo, sorvolando Egitto e Mediterraneo. La partenza arriva in un momento di massima tensione: la capitale saudita è stata colpita da attacchi con droni che hanno interessato anche l’ambasciata statunitense, mentre l’Iran ha rivendicato operazioni contro obiettivi nella regione.

Immagine

Le autorità americane hanno invitato i propri cittadini a lasciare diversi paesi dell’area e numerosi voli sono stati cancellati o deviati, con migliaia di stranieri in uscita. In questo contesto si inserisce anche il trasferimento dell’aereo del numero 7, che vive a Riad con la compagna Georgina Rodriguez e i figli.

Leggi anche
Cristiano Ronaldo con il bisht sotto la curva dopo la serata perfetta: che sorpasso a Inzaghi

Cristiano Ronaldo lascia l'Arabia dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad?

Ronaldo, oggi all’Al-Nassr FC, è attualmente fermo per un problema muscolare rimediato nell’ultima gara di campionato. L’inasprirsi del conflitto ha inoltre spinto la Asian Football Confederation a rinviare diverse partite delle competizioni continentali nella regione occidentale, compresa la sfida che avrebbe dovuto coinvolgere il club saudita.

Nel frattempo, sul piano politico e militare, la tensione resta altissima dopo le operazioni congiunte di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e le successive ritorsioni. Le esplosioni segnalate in diverse città del Golfo e le restrizioni ai voli stanno provocando ripercussioni anche sul mondo dello sport e sui residenti stranieri nell’area.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
A Melbourne si corre, ma il calendario della F1 è a rischio: come il conflitto stravolge la stagione
L'avvilente piano di Aston Martin per il primo GP della F1 2026: ritirare le macchine dopo qualche giro
I team della Formula 1 bloccati dopo l'attacco Israele-Usa contro l'Iran: voli cancellati verso Melbourne
Pirelli annulla i test in Bahrein, sotto attacco: "Personale al sicuro, stiamo organizzando il rientro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views