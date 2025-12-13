Calcio
Cristiano Ronaldo in Fast & Furious: Vin Diesel ha studiato un ruolo per lui a Hollywood

Cristiano Ronaldo pronto a sbarcare in Fast & Furious: Vin Diesel rivela un ruolo scritto per lui nel prossimo film.
A cura di Marco Beltrami
Cristiano Ronaldo si sta godendo la fase finale della sua carriera tra Al Nassr e Portogallo, con cui disputerà il sesto Mondiale della sua carriera. E poi? Il campione lusitano ha tante attività da gestire e un patrimonio faraonico ottenuto grazie a investimenti diversificati. Oltre a un possibile, ma non certo, futuro nel calcio in una nuova veste, Cristiano potrebbe anche dedicarsi al cinema.

Vin Diesel ha già un piano per Cristiano Ronaldo nel cinema

Già, perché a quanto pare c’è chi è pronto a puntare su di lui. Non per il classico biopic che racconti la sua eccezionale carriera, ma per un’apparizione da attore a Hollywood. È quanto trapela dall’ultimo post Instagram della star Vin Diesel, che ha stuzzicato l’attenzione di tutti pubblicando uno scatto in compagnia di CR7. Tutto accompagnato da una didascalia intrigante: “Tutti mi chiedevano se potesse entrare nella mitologia di Fast & Furious… Devo dire che è un personaggio reale. Abbiamo scritto un ruolo per lui…”.

Cristiano Ronaldo dal calcio a Hollywood

In pratica Cristiano Ronaldo potrebbe avere un ruolo nella prossima attesissima puntata della popolare serie cinematografica statunitense basata sulle corse d’auto. Ovviamente non si sa molto di più: Cristiano potrebbe interpretare sé stesso o un altro personaggio, recitando così da attore a tutto tondo. Non sarebbe certo il primo campione del calcio impegnato a Hollywood, e la sua passione per le auto (confermata da un parco vetture impressionante) potrebbe anche aiutarlo nell’occasione.

La donna seduta a fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di Trump: "Mi sono chiesta chi diavolo fosse"

In tanti si sono chiesti se quella di Vin Diesel sia stata una provocazione o un’indiscrezione reale, anche se sembra più concreta la seconda pista. D’altronde, in passato Cristiano Ronaldo si è già confrontato con il mondo del cinema, lavorando come produttore e doppiatore nella serie animata del 2018 Striker Force 7. Per ora il cinema può attendere, visto che il 40enne è atteso da una seconda parte di stagione importante con la chance di provare a vincere il suo primo Mondiale. Sarebbe la ciliegina di una torta già molto dolce.

