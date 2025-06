Cristiano Ronaldo fa un appello per Lamine Yamal: “Lasciatelo in pace. È questo che vi chiedo”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, un passaggio di consegne in piena regola nella notte in cui a trionfare è il Portogallo: CR7 vince la Nations League con la sua nazionale, il primo trofeo da quarantenne, e scoppia in un pianto commosso come se fosse il primo trionfo della sua carriera. Dall'altra parte il giovane spagnolo si lecca le ferite per la batosta appena subita e il sogno sfumato di portare a casa la sua seconda coppa con la Spagna nel giro di un anno. Tutta esperienza che va nel suo bagaglio, già pieno di tante cose belle e benedizioni importanti come quella del suo sfidante.

Un incontro fra due generazioni distanti, tra chi ha scritto la storia del calcio e chi si prepara a riempire la pagine che verranno. Cristiano Ronaldo da vincitore si inchina allo sconfitto ma fa un monito a tutti quelli che gli gravitano intorno: ha soltanto 17 anni, una carriera davanti e le carte in regola per vincere ogni cosa, ma va lasciato in pace nella leggerezza dei suoi anni e nel talento che si sta costruendo giorno dopo giorno.

Cristiano Ronaldo protegge Lamine Yamal

Chi meglio di lui per dare consigli? A fine partite Lamine Yamal stringe la mano al portoghese un po' scocciato per la sconfitta arrivata ai calci di rigore, ma si guadagna il rispetto pubblico di un grande campione. Nella conferenza stampa post partita Cristiano Ronaldo ha parlato anche del giovane sfidante, protagonista di una grande stagione che gli ha regalato la vittoria del titolo in Liga con il suo Barcellona. CR7 sa bene come gestire queste situazioni e per questo lancia un appello a tutti: "Lamine vincerà molti titoli di squadra e individuali. È un fenomeno. Ha 17 anni… Per favore, lascialo stare. Devo chiedervi di lasciarlo stare. Deve stare calmo".

Cerca di proteggerlo dalla pressione esterna che cresce sempre di più e che rischia di schiacciarlo dopo ogni passo falso. Dopotutto si tende a dimenticare che ha soltanto 17 anni perché i suoi numeri sono da grande campione, ma Cristiano Ronaldo lo sottolinea e lancia un monito per cercare di proteggerlo e lasciar crescere il suo talento nelle migliori condizioni possibili.