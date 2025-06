video suggerito

Ronaldo piange dopo il trionfo del Portogallo in Nations League: non guarda i rigori, poi crolla Il Portogallo batte la Spagna e vince la Nations League. Decisivi i calci di rigore, con l'errore di Morata che è costato carissimo alle Furie rosse.

A cura di Marco Beltrami

Il Portogallo batte la Spagna e vince la Nations League. Decisivi i calci di rigore, con l'errore di Morata che è costato carissimo alle Furie rosse. Grande protagonista del match ancora una volta Cristiano Ronaldo, che ha conquistato l'ennesimo trofeo della sua carriera. L'ex di Real, Juventus e United ha vissuto emozioni forti prima del trionfo.

È stato proprio lui a segnare la rete del definitivo 2-2 che ha permesso al Portogallo di portare poi il match ai supplementari, e ai rigori. Rigori a cui non ha potuto prendere parte a causa di un infortunio, che ha costretto Ronaldo ad uscire dal campo. Nonostante tutto il sempreverde attaccante ha seguito il confronto in panchina, con grande trasporto.

Oltre ad incitare i compagni, durante i rigori, Cristiano Ronaldo non ha voluto nemmeno guardare. Dopo il penalty fallito da Morata ecco che CR7 si è avvicinato agli altri compagni in panchina e ha iniziato a piangere coprendosi il viso. Solo dalla reazione dei suoi vicini il portoghese si è accorto del trionfo della sua nazionale. E qui Ronaldo si è scatenato.

Prima le lacrime incontenibili, e gli abbracci con gli altri portoghesi. Poi si è seduto in campo per godersi il trionfo. Molto colpito a livello emozionale Ronaldo, incapace di frenarsi. Lacrime inarrestabili per il calciatore reduce dall'addio all'Al Nassr, che ha poi dichiarato: "Oggi era importante vincere. Devo fare i complimenti ai miei compagni di squadra, sono riuscito a fare la storia. Al Ct che è stato attaccato ingiustamente negli ultimi giorni. Abbiamo dato tutto anche per lui e sono molto felice. L'infortunio? Ho avuto un piccolo problema alla coscia. Le lacrime sono figlie del fatto che è un titolo, un trofeo."