Cristiano Ronaldo fa 40 anni e svela l'abisso dei rigori sbagliati: "Io chiuso in una stanza buia" Cristiano Ronaldo compie 40 anni, 20 dei quali segnati da tantissimi trionfi. Ma il campione portoghese oggi racconta anche un'altra storia, quella dei suoi fallimenti. La reazione di CR7 dopo aver sbagliato calci di rigore dice tutto della sua feroce competitività e ricerca del successo: "Mi chiudevo nella mia stanza, al buio, parlando solo con me stesso".

A cura di Paolo Fiorenza

Il 5 febbraio 1985 nasceva a Funchal – capitale dell'arcipelago portoghese di Madeira – uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, sicuramente il più grande marcatore di sempre: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro compie oggi 40 anni e lo fa nel modo migliore che conosce, ovvero continuando a segnare a mitraglia. Nelle ultime quattro partite giocate con l'Al Nassr dal 21 gennaio ad oggi, tre di Saudi Pro League e una di Champions League asiatica, il cinque volte Pallone d'Oro ha realizzato 6 gol, di cui uno di testa con un'elevazione pazzesca, portando il suo bottino complessivo stagionale a 23 reti in 25 gare. "Sono il migliore della storia, il giocatore più completo mai esistito", ha detto senza falsa modestia nell'intervista concessa per l'occasione all'amico giornalista Edu Aguirre, in cui peraltro ha aperto anche uno squarcio sui lati oscuri della sua feroce ricerca del successo. La sua reazione ai rigori sbagliati dice tutto dell'animo competitivo e del ‘cannibalismo' sportivo di CR7.

Cristiano Ronaldo e i rigori sbagliati, la reazione del campione: "Mi chiudevo nella mia stanza, al buio"

Ronaldo ha dunque parlato dell'impatto che la sua carriera ha avuto sul suo benessere mentale. La determinazione dell'ex Juve e Real nel voler essere il migliore lo ha portato a lottare per superare i momenti in cui sentiva di aver fallito in campo. Un peso emotivo che nessuno ha mai considerato, visto il modo arrogante e sicuro di sé con cui si è sempre posto Cristiano da quando è diventato una stella di caratura mondiale. Ed invece dentro di lui covavano demoni che poi gli presentavano il conto fuori dal campo: "Quello che succede in campo, resta in campo. Non posso tornare a casa dalla mia famiglia con i miei problemi del calcio, non è giusto nei loro confronti. Ma all'inizio è stato molto difficile. Te lo dico chiaramente".

"Mi ricordo di me stesso a Madrid, per esempio, quando ho fallito un'occasione o sbagliato un rigore. Mi chiudevo nella mia stanza, arrabbiato con me stesso. Non mi sono lasciato andare e ho parlato da solo con me stesso, a luce spenta. Ero malato. Mi sdraiavo a letto senza cenare e dicevo: ‘Perché hai tirato a destra e non a sinistra? Sei stupido'. Stavo parlando da solo in questo modo", ha raccontato il campione. Una severità con se stesso che poi Ronaldo evidentemente è riuscito a mitigare dopo aver messo su famiglia con Georgina Rodriguez e i suoi cinque figli.

Tutta la carica agonistica di Cristiano Ronaldo sul campo di calcio: è un cannibale insaziabile

Quanti rigori ha sbagliato in carriera CR7

Per quanto riguarda i calci di rigore tirati nel corso della sua carriera, Ronaldo ne ha segnati 171 e ne ha sbagliati solo 31, non esattamente un disastro, ma evidentemente qualcosa di inaccettabile per un perfezionista come lui. Nonostante abbia ormai imparato a non far sconfinare il calcio nella sua vita privata, Cristiano ha ancora difficoltà a gestire le sue emozioni in caso di fallimenti sportivi, come dimostrano le immagini che hanno fatto il giro del mondo agli Europei del 2024, quando è scoppiato a piangere dopo che Oblak gli ha parato il rigore durante Portogallo-Slovenia. Intanto il traguardo dei 1000 gol in carriera, che lo consegnerebbe ancora di più alla leggenda, si avvicina gol dopo gol: siamo a quota 923.