video suggerito

Solo 9 giorni del 2025 e Cristiano Ronaldo mette a segno un nuovo record: da 24 anni sempre in gol Per Cristiano Ronaldo prosegue la cavalcata verso i mille gol, suo dichiarato obiettivo di fine carriera. Da 24 anni non sbaglia mai l’appuntamento con le reti avversarie e questa volta per sbloccarsi nel 2025, ha impiegato solo 9 giorni alla prima occasione con la maglia dell’Al Nassr. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo continua ad abituare benissimo i propri fan ed estimatori regalando loro un altro primato di una carriera che non accenna per nulla a iniziare la parabola discendente, anzi. Il fenomeno portoghese con l'Al Nassr ha approfittato della prima occasione di scendere in campo nel nuovo anno, per infilare l'ennesimo record assoluto che lo contraddistingue da sempre e che lo avvicina al sogno storico dei 1.000 gol in carriera: ha segnato nel match di campionato, nella vittoria in Saudi League per 3-1 contro l'Al Okhdood, andando a rete per il 24° anno consecutivo.

9 giorni e ancora a segno: Cristiano Ronaldo si sblocca subito nel 2025

Dal 2002 ad oggi, Cr7 ribadisce il proprio marchio di fabbrica indelebile: il gol. Da 24 anni, il campione lusitano non sbagli mai l'appuntamento con la porta avversaria e nel 2025 ha impiegato solamente 9 giorni, in occasione del match casalingo di campionato di fronte al proprio pubblico. Al 42′ del primo tempo della partita contro l'Al Okhdood non ha fallito dal dischetto di rigore per il momentaneo 2-1 con cui l'Al Nassr ha ribaltato l'iniziale vantaggio avversario: una rete che ha nuovamente catapultato nella storia del calcio Cr7.

Dal 2001 al 2024 Ronaldo sempre in gol: e in Arabia viaggia alla media di una rete a partita

Dopotutto l'ossessione per il gol, Cristiano Ronaldo l'ha sempre ribadita e non l'ha mai nascosta: che la propria squadra vinca o perda poco importa al portoghese che da quando ha iniziato a calcare i campi da gioco – nel lontano 2002 con la maglia delle giovanili dello Sporting Lisbona non ha mai smesso di segnare. Anche in Arabia Saudita dove, trattato come un principe, sta rispondendo da re del calcio: ad oggi è già andato a segno in tutte le competizioni in cui ha giocato col club arabo da quando è arrivato nel 2023, portando il proprio score alla straordinaria media di 1 gol a partita (59 presenze, 59 reti).

Quanti gol mancano a Cristiano Ronaldo per tagliare il traguardo delle mille reti in carriera

L'obiettivo finale è quello di toccare e superare la soglia dei 1.000 gol in carriera e per farlo Cristiano Ronaldo ha intenzione di non fermarsi mai, sfruttando ogni minima occasione ben consapevole che alla soglia dei 40 anni, malgrado un fisico prepotentemente perfetto, non restano ancora molte stagioni a disposizione.

Al momento il traguardo appare ancora lontano: Cr7 è fermo a "soli" 917 centri dopo 24 anni di carriera, tra club e nazionali. Ma, conti alla mano gli potrebbero bastare ancora un paio di stagioni per brindare ad un traguardo mai raggiunto da nessuno.