Cristiano Ronaldo distrugge il Pallone d’Oro: ma così cancella anche i cinque che ha vinto lui

Cristiano Ronaldo usa una sola parola quando gli viene chiesto un parere sulla lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2025, diffusa giovedì dagli organizzatori di France Football. "È fasullo", replica sprezzante il 40enne attaccante dell'Al Nassr, che a dispetto dell'età continua a segnare come un martello. Anche nell'ultima amichevole prestagionale giocata dalla squadra saudita contro il Rio Ave, l'ex attaccante di Real e Juve ha lasciato il segno con una tripletta nel 4-0 finale.

Cristiano Ronaldo festeggia uno dei suoi tre gol segnati durante Al Nassr–Rio Ave

Cristiano Ronaldo sparge sospetti sul Pallone d'Oro: "È fasullo"

Ronaldo ha appena firmato il rinnovo con l'Al Nassr fino al 2027, ha dunque altri due anni per raggiungere quota 1000 gol in carriera in partite ufficiali (ora è a 938, probabile che ce la faccia). L'amichevole col Rio Ave è stata giocata in Portogallo, a Vila do Conde, e ovviamente il campione di casa è stato braccato dai media locali. Un giornalista ha preso spunto dalla fresca lista dei 30 nominati per il Pallone d'Oro di quest'anno, resa nota in giornata, per far notare a Cristiano che sono presenti tre calciatori portoghesi (Nuno Mendes, Joao Neves e Vitinha, tutti del PSG) e chiedergli chi vincerà secondo lui. "Es ficticio", lo ha liquidato CR7.

Non ci vuole una conoscenza approfondita del portoghese per capire quale sia il pensiero di Ronaldo sul più prestigioso premio individuale che viene assegnato nel calcio: finto, fasullo, farlocco, insomma un trofeo che non vale niente visto il modo in cui viene deciso, ovvero a tavolino senza tenere conto degli effettivi meriti.

Ronaldo ha cambiato idea dal 2019, quando era ancora appaiato con Messi

Un'opinione durissima quella di Cristiano, che tuttavia in questo modo toglie valore anche ai cinque Palloni d'Oro che lui ha vinto in carriera (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Per lui infatti il premio è fasullo solo quando lo vincono gli altri. Già, perché l'opinione del portoghese sul trofeo era ben diversa quando lui era in corsa con Leo Messi per diventare il calciatore che ne aveva vinti di più in carriera. Anzi questo era un obiettivo che era stato enunciato da Ronaldo nel 2019 in maniera esplicita.

CR7 lo aveva detto in un'intervista a Pierce Morgan: "Mi piacerebbe vincerne di più, e penso di meritarlo. Messi è una persona fantastica, un giocatore fantastico, ma penso di meritare di più". Poi, a domanda esplicita del giornalista britannico se volesse finire la carriera con più Palloni d'Oro di Messi, Ronaldo aveva risposto: "Lo vorrei e penso di meritarlo". In quel momento i due erano entrambi a quota cinque, ma proprio quell'anno Leo avrebbe vinto il suo sesto premio, arrivando poi a otto con gli ultimi due nel 2021 e 2023. Anni in cui Cristiano ha cambiato radicalmente la sua opinione sul trofeo, fino all'attuale definizione di "fasullo".