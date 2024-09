video suggerito

Cristiano Ronaldo contro Messi nei 100 metri, la simulazione al computer: il portoghese lo disperde Una simulazione al computer mostra come finirebbe una sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi sui 100 metri: il portoghese vincerebbe nettamente sull’argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo e Leo Messi non mollano, a dispetto dell'età, che dice rispettivamente 39 e 37 anni: i due campioni che hanno segnato l'epoca recente del calcio mondiale non solo giocano ancora, ma continuano a produrre numeri fantascientifici. Ronaldo è partito in questa stagione con 6 gol in 7 partite tra Al Nassr e Portogallo, d'altro canto Messi non è da meno, con un ruolino mostruoso di 16 gol e 12 assist in 17 partite giocate nell'attuale stagione con l'Inter Miami, cui vanno aggiunti i numeri in maglia Argentina, con cui ha vinto la Copa America lo scorso luglio. Messi è avanti a Ronaldo quanto a Palloni d'Oro vinti (8 a 5), ma come finirebbe una gara di velocità tra i due? Vincerebbe in maniera schiacciante il portoghese, come ha mostrato una simulazione al computer che tiene conto delle velocità massime raggiunte da entrambi nel corso delle loro carriere.

Cristiano Ronaldo e Leo Messi in un Barcellona-Juventus del 2020

Ronaldo distrugge Messi sui 100 metri nella simulazione al computer

Che in una ipotetica gara sui 100 metri vinca Cristiano Ronaldo non può certo essere una sorpresa, visto quanto il campione di Madeira abbia fatto del proprio fisico – curato in maniera maniacale e alimentato con altrettanta attenzione – un'arma devastante per gli avversari. Ma la dimensione della sua vittoria simulata su Messi è davvero clamorosa, come si può vedere dal video della ricostruzione in 3D.

Del resto l'argentino per caratteristiche fisiche è rapidissimo nel breve, mentre inevitabilmente accusa sul lanciato: la sua velocità massima fatta segnare in campo è di 32,5 km/h (aumentata a 35 km/h con gli scarpini da pista di atletica), a fronte dei 35 km/h di Ronaldo (aumentati a 37,5 km/h in pista).

Nella simulazione del confronto diretto – dopo che entrambi si sono esibiti da soli – Ronaldo parte appena dietro Messi, ma se lo mangia dopo pochi passi e da lì Leo non gli vede neanche la targa, chiudendo attardato di quasi un secondo: 11"95 contro 11"15. Il video mostra anche cosa succederebbe dando a Messi un vantaggio significativo in partenza ed anche in quel caso Ronaldo lo riprenderebbe metro dopo metro, riuscendo a stamparlo sul traguardo. Niente che possa modificare l'idea che i tifosi hanno di entrambi: le fazioni su chi sia il migliore sono fieramente contrapposte e non sarà una simulazione al computer a cambiare le cose…