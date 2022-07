Cristiano Ronaldo appare in un video del Manchester United: i Red Devils lanciano un segnale Cristiano Ronaldo in un video del Manchester United. Nulla di strano se non fosse che ten Hag non l’ha ancora mai visto agli allenamenti dei Red Devils. Il portoghese è assente e salterà anche la tournée degli inglesi: il suo futuro è un giallo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Chelsea, Bayern Monaco, Arsenal ma anche Roma e Napoli. Cristiano Ronaldo sta vivendo l'ennesima estate, la seconda consecutive, in cima ai trend di mercato europei. Dopo l'avvento di ten Hag ai Red Devils, il campione portoghese non si è mai visto nel ritiro degli inglesi e secondo il Times avrebbe chiesto la cessione verso una nuova destinazione. Uno scenario forse inaspettato per il Manchester United che ha sempre ritenuto incedibile il portoghese il cui futuro resta ulteriormente avvolto nel mistero. Ad alimentare ulteriori dubbi ci ha pensato lo stesso club inglese che nella giornata di oggi ha pubblicato un video sui propri canali ufficiali in cui appare più volte lo stesso Cristiano Ronaldo.

In compagnia di Bruno Fernandes e Varane, CR7 indossa la nuova maglia dei Red Devils che i giocatori vestiranno a partire dalla prossima stagione. Ecco, proprio l'annata che il portoghese potrebbe clamorosamente saltare per continuare la sua carriera altrove. Cristiano Ronaldo sarebbe assente per motivi familiari e avrebbe decidendo di allenarsi da solo al centro sportivo della Nazionale portoghese a Lisbona. Ma non è tutto. Il giocatore non prenderà parte nemmeno alla tournée degli uomini di ten Hag in Thailandia e Australia che saranno chiamati ad affrontare anche il Liverpool di Klopp. Tutti segnali troppo forti di un addio che sembra annunciato. E per questo la sorpresa di vedere Cristiano Ronaldo come testimonial delle nuove divise del Manchester United resta un mistero per i tifosi dei Red Devils che commentano sorpresi quelle immagini.

"Cristiano Ronaldo è quindi ancora il futuro dello United?" scrive qualcuno a margine di quel video. Altri invece, giustamente, parlano di immagini registrare tempo prima che il portoghese decidesse poi di andare via. La rottura, se così vogliamo chiamarla, si sarebbe dunque consumata solo a fine campionato. Forse proprio dopo l'annuncio di ten Hag come nuovo allenatore dello United. Le voci iniziali da parte della stampa inglese hanno riferito inizialmente dei dubbi del nuovo allenatore di avere Ronaldo in rosa, dubbi poi smentiti dallo stesso ten Hag che disse: "Ci darà i gol". E infatti il Manchester United non ha mai voluto privarsi di lui e in questo video lancia un segnale chiaro al giocatore e a tutti coloro i quali, tifosi compresi, stanno provando a capirci qualcosa.

Il club mette in evidenza la volontà di voler continuare a puntare su CR7 mostrando le immagini del numero #7 con la nuova divisa dei Red Devils. La stampa inglese parla di un indizio forte, probabilmente diretto anche allo stesso attaccante portoghese per far capire la ferma convinzione del club di non volerlo cedere. C'è da dire infatti che gli inglesi mai avrebbero pensato che ci sarebbe stato un divorzio fra le parti come invece in queste ore sembra stia diventando sempre più una certezza. Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare la Champions che in questa stagione non vedrà invece protagonista il Manchester United. È probabilmente questa la sua perplessità più grande che in questo momento lo sta portando sempre più lontano dai Red Devils nonostante avesse già indossato la nuova maglia della prossima stagione.