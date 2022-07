Lo strappo di Cristiano Ronaldo: non partecipa alla tournée estiva del Manchester United CR7 e il club di Old Trafford sembrano più lontani. Ufficialmente il campione portoghese ha beneficiato si una licenza speciale ulteriore per motivi familiari ma in molti sono convinti che dietro questa situazione ci sia dell’altro.

Cristiano Ronaldo non è tornato al Manchester United. Dopo la mancata presentazione al raduno del club, adesso salta anche la tournée estiva del pre–campionato.

Ufficialmente è per motivi familiari ma la notizia dell'assenza di Cristiano Ronaldo fa molto rumore. CR7, che non si era presentato al centro sportivo di Carrington, non torna (ancora) al Manchester United. Il campione portoghese salta anche la tournée estiva in Thailandia e in Australia, tappe del pre-campionato che si aprià il 12 luglio a Bangkok contro il Liverpool e si chiuderà il 30 luglio a Oslo contro l'Atletico Madrid.

Alla stella lusitana è stato concesso un ulteriore periodo/permesso di riposo per sbrigare faccende strettamente personali. Grazie a una licenza speciale potrà allenarsi da solo in Portogallo nell'attesa che la sua situazione si chiarisca finalmente.

In molti, però, credono che la spiegazione sia un'altra: ovvero che quando rientrerà lo farà solo se il suo agente, Jorge Mendes, non sarà riuscito a procacciargli una sistemazione adeguata, una squadra che gli possa permettere di giocare la Champions (i Red Devils sono in Europa League) e restare su alti livelli di competitività.