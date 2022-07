Il Manchester ha deciso il prezzo per vendere Cristiano Ronaldo: costerà un terzo di Scamacca Il Manchester United ha aperto alla cessione di Cristiano Ronaldo a fronte di una cifra ben precisa. Si tratta praticamente di un terzo della somma che il PSG sta per pagare al Sassuolo per avere Scamacca a Parigi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo è finito di nuovo sul mercato e il Manchester United è pronto ad accontentare il portoghese deciso a lasciare i Red Devils. Non è ancora chiaro il futuro del giocatore che ovviamente spaventa qualsiasi club per i suoi costi eccessivi. Allo United guadagnava circa 28 milioni all'anno, una cifra considerevole se si considera anche la sua età: 37 anni. Su Cristiano Ronaldo si sono registrati gli interessi di diverse squadre, dalla Premier al Bayern in Bundesliga fino ai rumors dall'Italia fra Roma e Napoli. Supposizioni, discorsi aperti e trattative in corso che richiedono grande attenzioni vista la delicatezza dell'operazione. E allora eccola la svolta che si aspettava.

La CNN, attraverso la rivelazione del corrispondente portoghese Bruno Andrade, fa sapere come il Manchester United avesse accettato la pressione del giocatore e fosse diposto a cederlo. Ma a una condizione: solo a fronte di una cifra per il suo cartellino pari a 15 milioni di euro (o 13 milioni di sterline) che equivale alla spesa fatta solo la scorsa estate per averlo dalla Juventus. In questo modo i Red Devils non avrebbero alcun impatto negativo sul bilancio. Solo in questo modo si possono aprire trattative con potenziali parti interessate. L‘assenza del giocatore agli allenamenti dello United, in effetti, aveva fatto scattare subito un allarme.

Bayern Monaco, ma soprattutto il Chelsea è sulle tracce di CR7 che potrebbe volare a Londra e vivere questa sua ennesima avventura in Premier League dopo le due esperienze allo United e appunto quella con i Blues. Non sarà semplice chiudere questa operazione ma ci sono tutti i presupposti per farlo a patto che vengano pagati i 15 milioni chiesti dal Manchester. Una cifra irrisoria se si pensa al valore tecnico del giocatore mostrato anche nel corso dell'ultima stagione in Premier. Praticamente un terzo del costo del cartellino che il PSG sta pagando al Sassuolo per avere Gianluca Scamacca in rosa. L'attaccante romano dei neroverdi, su cui dalla scorsa estate si erano fiondate sia Juventus che Inter, sta infatti per essere ceduto per 50 milioni di euro.

Gianluca Scamacca sta per essere ceduto al PSG a fronte di una cifra pari a 50 milioni messa sul piatto dal Sassuolo.

Cifre assolutamente lontane dai 15 milioni che verranno spesi dalla società che deciderà di ingaggiare Cristiano Ronaldo in rosa e sobbarcarsi il suo enorme ingaggio. Il proprietario dei Blues, Boehly, è un grande fan di Ronaldo anche se fino a qualche settimana fa Thomas Tuchel aveva ancora bisogno di essere convinto per portare avanti questa trattativa. Un'offerta da 14 milioni di sterline è inferiore di 6 milioni di sterline rispetto ai 19,7 milioni di sterline che lo United ha pagato alla Juventus la scorsa estate per lasciarlo partire. Ronaldo ha ancora un anno di contratto con il Manchester United ma si dice sia ansioso di andarsene per continuare a giocare in Champions League. Il nuovo allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, desiderava che Ronaldo rimanesse e aiutasse la squadra nel rilancio del club.