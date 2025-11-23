Cremonese-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Cremonese-Roma si gioca questo pomeriggio, alle 15:00 ed è un match valido per la 12ª giornata di Serie A. Allo stadio Zini di Cremona, si presenta l'armata giallorossa per mantenere la vetta della classifica. Diretta della partita in esclusiva sia in TV sia in live streaming su DAZN.

La Roma è la squadra del momento: la formazione di Gasperini ha sorpreso tutti con un avvio di campionato al limite della perfezione, mantenendo la vetta della classifica approfittando dei passi falsi di tutte le altre avversarie. Una difesa bunker e una solidità nel gioco che mostrano la mano del tecnico ex Atalanta capace di prendersi anche la Capitale in una manciata di mesi. La trasferta allo Zini può risultare ancora una volta ottimo viatico per restare ai vertici, anche perché statisticamente proprio la Roma è la squadra che ha segnato più reti contro la Cremonese in Serie A: 40 gol in 16 sfide.

La Cremonese si appresta al match casalingo forte di una classifica oltre ogni prospettiva: 11a, 14 punti e solo 3 sconfitte. Uno score che al momento la proietta verso le zone medio-alte facendo dimenticare l'obiettivo primario, cioè la salvezza. Merito soprattutto di una partenza sprint e di una inaspettata costanza di rendimento, inficiata in parte dalle ultime due sconfitte consecutive proprio prima della pausa, contro Pisa e Juventus.

Partita: Cremonese-Roma

Dove: Stadio Zini (Cremona)

Quando: domenica 23 novembre 2025

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 11a partita di Serie A

Dove vedere Cremonese-Roma in TV: il canale in diretta

Cremonese-Roma rientra nel lotto delle partite di Serie A in totale esclusiva di DAZN. In TV con una Smart si può assistere al match se si ha un abbonamento attivo e si ci si collega – via wireless, cavo o console di gioco – ad internet.

Cremonese-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Allo Stadio Zini Cremonese e Roma si sfidano a partire dalle 15:00. Chi volesse seguirla in streaming può farlo linakndo al sito ufficiale di DAZN via pc oppure sfruttare l'app dedicata da mobile.

Cremonese-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Cremonese di Nicola si presenterà ancora una volta con l'oramai consolidato 3-5-2. La difesa sarà guidata da Baschirotto mentre in mediana, complice la lunga assenza di Zerbin, la linea a cinque vedrà Vabdeputte dettare i tempi, Barbieri e Pezzella correre sulle fasce con Bondo e Payero a fare da frangiflutti. In avanti bomber Bonazzoli avrà come spalla l'esperienza di Vardy ormai stabilmente preferito a Sanabria. La Roma di Gasperini con il suo 3-4-2-1, non può contare su Dybala, Dovbyk e Angelino. Anche Hermoso si è fermato all'ultimo momento, al suo posto in difesa ci sarà Ziolkowski. Ritorna a disposizione Ferguson che sarà probabile terminale offensivo, mentre Soulè e Pellegrini daranno appoggio tra mediana e attacco.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini