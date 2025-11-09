Brilla la Roma, vince ed è prima da sola in classifica: Pellegrini e Celik superano l’Udinese

Se le altre cadono, la Roma tiene la testa alta e si prende il primo posto della classifica in solitaria per la prima volta in questa stagione. Gasperini continua ad accarezzare il grande sogno dei tifosi giallorossi e supera anche l'Udinese nella serata dell'Olimpico: bastano il rigore calciato da Pellegrini nel primo tempo e il gol di Celik nella ripresa per fissare il risultato sul 2-0 e portarsi a casa una vittoria fondamentale in una giornata complicata, ma che potrebbe indirizzare le sorti del nostro campionato. L'unica nota stonata è l'infortunio di Dovbyk che lascia l'allenatore con la coperta corta in attacco.

Primo tempo tutto giallorosso

Non c'è mai stata grande partita all'Olimpico perché il primo tempo è stato quasi tutto della Roma. I giallorossi creano un mare di occasioni e sono sempre pericolosi in attacco contro l'Udinese che invece fa fatica a organizzare uomini e idee. La scintilla però arriva soltanto a pochi minuti dall'intervallo, quando Kamara regala un rigore agli avversari (dopo il check al VAR) toccando il pallone con il braccio: dal dischetto va Pellegrini che non sbaglia e sblocca la gara che fino a quel momento era stata dominata. Poco prima del gol però i giallorossi perdono Dovbyk per infortunio, probabilmente un problema all'anca, una pessima notizia per Gasperini che in attacco non ha alternative.

La ciliegina di Celik

Bisogna però chiudere la partita per evitare inconvenienti e il gol della sicurezza arriva a metà della ripresa, quando Celik riceve un pallone da Mancini che deve soltanto spingere in porta con un gesto semplice. È il colpo del KO per l'Udinese che non è mai entrata in partita e non è riuscita a reagire quando è stata messa alle corde. La Roma si porta a casa una vittoria fondamentale e sale al primo posto in classifica, arrivando alla sosta nel modo migliore che i tifosi potessero immaginare.