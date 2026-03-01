Cremonese-Milan oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Cremonese-Milan è la partita della 27a giornata di campionato che si disputa oggi alle 12:30. Diretta esclusiva in TV e streaming su DAZN. Per Allegri occasione per difendere il 2° posto, Nicola spera in una vittoria che manca dallo scorso 12 dicembre.

Baschirotto esulta nel match d’andata Milan–Cremonese, coi grigiorossi che si imposero 2–1 a San siro

Cremonese-Milan si gioca oggi, domenica 1 marzo alle 12:30 ed è valida per la 27a di Serie A. Gara in diretta TV in esclusiva su DAZN, con i rossoneri che devono difendere il risicato vantaggio in classifica per assicurarsi l'obiettivo minimo stagionale, il posto al sole nella prossima Champions. Per i grigiorossi, l'assoluta necessità di ritrovare un successo, precipitati in piena lotta per la salvezza.

Allegri lo sa perfettamente che la gara di Cremona per il suo Milan sarà l'ennesima possibile trappola stagionale, davanti alle quali i rossoneri sono spesso inciampati inficiando quanto di buono costruito nel tempo. Le cosiddette "piccole" sono il vero ostacolo con cui confrontarsi e confrontare le proprie ambizioni dopo aver "fallito" l'allungo con il pareggio a San Siro, di rimonta, contro il Como e soprattutto il KO rimediato col Parma di fronte al proprio pubblico. Un uno-due che ha riaperto il discorso di una piazza tra le prime 4 che garantisca l'accesso alla massima competizione europea e allontanato definitivamente il discorso "scudetto" con un'Inter volata a +10.

Per la Cremonese sarà una gara che peserà tantissimo nell'economia della stagione dei neopromossi. Il derby lombardo col Milan, oltre ad avere in sé già una valenza evidente per il prestigio dell'avversario, arriva in un momento difficilissimo per i ragazzi di Nicola, la cui ultima vittoria, proprio allo Zini, risale ancor prima di Natale, nella prima parte di dicembre, contro il Lecce. Da allora, solo sconfitte (8) e pareggi (4) che hanno fatto scivolare la Cremonese ai margini della zona rossa. Con un gravissimo problema offensivo: solo 3 gol segnati nelle ultime 12 uscite.

Dove vedere Cremonese-Juventus in diretta TV e in streaming: l'orario

Cremonese-Juventus si gioca oggi allo Stadio Zini con diretta esclusiva per gli abbonati DAZN. In TV si vedrà attraverso una tradizionale Smart television collegata ad internet via cavo, wireless o attraverso una console da gioco. Per chi volesse seguirla in streaming su pc, la partita sarà visibile collegandosi direttamente a dazn.it, mentre da mobile si può usufruire dell'app. L'orario è quello di pranzo: fischio di inizio fissato per le 12:30.

Le probabili formazioni di Cremonese-Milan, partita di Serie A

Impossibile ad oggi pensare che la Cremonese possa sorprendere ancora una volta il Milan dopo l'exploit della prima giornata quando i grigiorossi si imposero a San Siro. Da allora per Nicola i problemi sono aumentati, soprattutto in attacco dove si segna con il contagocce. Si ripartirà dal 3-5-2 classico, modulo oramai assimilato dal gruppo, puntando sulla coppia Djuric-Bonazzoli e un filtro in mediana per ingolfare il fraseggio rossonero. Tanti però gli assenti per infortunio, da Okereke a Baschirotto, da Collocolo a Payero. Per Allegri due giocatori fuori dai giochi: il lungodegente Gimenez e Loftus-Cheek che sta recuperando dalla terribile botta che gli ha causato seri problemi al viso. Per il resto, modulo speculare ai grigiorossi, dove in avanti si ricompone dal primo minuto la coppia Leao-Pulisic.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric.

All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

All. Allegri