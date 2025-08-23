Bonazzoli rovescia il Milan, la Cremonese festeggia a San Siro: Allegri inizia male

La seconda avventura di Massimiliano Allegri al Milan inizia in modo disastroso. La matricola Cremonese s'impone 2-1 a San Siro nella prima giornata di campionato, in quella che è decisamente la prima grande sorpresa stagionale. Decisivo dopo il botta e risposta tra difensori Baschirotto-Pavlovic, la prodezza in rovesciata di Bonazzoli.

Baschirotto sorprende la difesa del Milan

La Cremonese ha approfittato in modo impeccabile di un atteggiamento difensivo tutt’altro che perfetto dei rossoneri. Dopo un gol annullato a Giménez per fuorigioco, è arrivato il colpo di testa vincente di Baschirotto in proiezione offensiva, su assist dalla trequarti di Zerbin.

Pavlovic pareggia i conti a fine primo tempo

Uno schiaffo che il Milan ha restituito proprio all’ultimo respiro del primo tempo, con un altro difensore: Pavlović, protagonista in negativo in occasione dello svantaggio, ha trovato l’1-1 con un colpo di testa su cross di Estupiñán. Inutili le proteste della Cremonese per un presunto fallo su Zerbin, rimasto a terra durante l’azione rossonera. Confermato anche dal check del VAR il normale contatto di gioco.

Il Milan ci prova, la Cremonese trova il gol vittoria con un super Bonazzoli

Una rete che sembrava poter spostare l'inerzia del confronto dalla parte del Milan. E così è stato, a giudicare dalla spinta della squadra di Allegri, che però non è riuscita a trovare il vantaggio, anche con un Modrić cresciuto alla distanza. Audero, però, si è rivelato sempre pronto e, alla mezz'ora, è arrivata la doccia fredda. Giocata meravigliosa di Federico Bonazzoli, che con una rovesciata da applausi ha firmato il 2-1. Un gol acrobatico che l’attaccante aveva già realizzato contro il Milan nel 2022, quando vestiva la maglia della Salernitana.

Nonostante un brivido finale per un'uscita pericolosa di Audero, la Cremonese l'ha spuntata per un avvio di Serie A letteralmente da sogno.