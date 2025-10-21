Courtois attacca il presidente della Liga: “Cercano di nascondere le cose, è manipolazione”

Lo spostamento di Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti ha creato non pochi problemi all'interno del calcio spagnolo dove tutti stanno prendendo una posizione chiarissima contro questa decisione. Nell'ultimo turno di campionato i giocatori hanno protestato restando immobili per i primi 20 secondi della partita, ma c'è chi è andato oltre puntando il dito direttamente contro i vertici della Liga. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juve Thibaut Courtois ha attaccato Xavier Tebas con parole piuttosto forti.

Courtois accusa Tebas di censura

Non usa mezzi termini e va dritto al punto quando gli viene chiesto cosa ne pensasse di tutta la situazione, partendo dal fatto che nessuna tv ha mostrato le proteste. Mentre i giocatori erano fermi in campo in tv sono state trasmesse riprese aeree dall'esterno dello stadio per non mostrare cosa stava accadendo, una situazione che a molti è sembrata fuori luogo. Il portiere del Real Madrid ha un pensiero chiarissimo in merito e non ha paura di esprimerlo: "Non so cosa ti sorprende, questa cosa va avanti da un po'. Non ho mai visto il presidente di una lega di un altro sport reagire in questo modo".

Addirittura Courtois incolpa il presidente della Liga per tutto quello che sta succedendo nel calcio spagnolo, dove è scoppiato il caos dopo la decisione di far disputare Villarreal-Barcellona a Miami a dicembre. Una decisione senza precedenti che non ha trovato il sostegno dei giocatori e neanche del loro sindacato che è intervenuto immediatamente. Per questo il portiere ci va già pesante nei confronti di Tebas, soprattutto dopo la scelta delle tv di oscurare le proteste e non farle vedere al pubblico a casa: "Nasconderlo è censura, è manipolazione ed è una cosa seria".