Calcio
video suggerito
video suggerito

Courtois attacca il presidente della Liga: “Cercano di nascondere le cose, è manipolazione”

Courtois non si nasconde e critica apertamente Tebas di aver censurato le proteste dei calciatori che non hanno accettato la decisione della Liga di spostare Villarreal-Barcellona a Miami.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lo spostamento di Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti ha creato non pochi problemi all'interno del calcio spagnolo dove tutti stanno prendendo una posizione chiarissima contro questa decisione. Nell'ultimo turno di campionato i giocatori hanno protestato restando immobili per i primi 20 secondi della partita, ma c'è chi è andato oltre puntando il dito direttamente contro i vertici della Liga. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juve Thibaut Courtois ha attaccato Xavier Tebas con parole piuttosto forti.

Courtois accusa Tebas di censura

Non usa mezzi termini e va dritto al punto quando gli viene chiesto cosa ne pensasse di tutta la situazione, partendo dal fatto che nessuna tv ha mostrato le proteste. Mentre i giocatori erano fermi in campo in tv sono state trasmesse riprese aeree dall'esterno dello stadio per non mostrare cosa stava accadendo, una situazione che a molti è sembrata fuori luogo. Il portiere del Real Madrid ha un pensiero chiarissimo in merito e non ha paura di esprimerlo: "Non so cosa ti sorprende, questa cosa va avanti da un po'. Non ho mai visto il presidente di una lega di un altro sport reagire in questo modo".

Addirittura Courtois incolpa il presidente della Liga per tutto quello che sta succedendo nel calcio spagnolo, dove è scoppiato il caos dopo la decisione di far disputare Villarreal-Barcellona a Miami a dicembre. Una decisione senza precedenti che non ha trovato il sostegno dei giocatori e neanche del loro sindacato che è intervenuto immediatamente. Per questo il portiere ci va già pesante nei confronti di Tebas, soprattutto dopo la scelta delle tv di oscurare le proteste e non farle vedere al pubblico a casa: "Nasconderlo è censura, è manipolazione ed è una cosa seria".

Calcio
Liga
Real Madrid
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Napoli in emergenza a Eindhoven, Conte pensa a una mossa a sorpresa: De Bruyne falso 9
Il tecnico azzurro sa qual è il vero pericolo per la squadra e non è solo il PSV: "Voi non ci aiutate"
Conte spiega agli olandesi perché Lang non è titolare: "Buon cantante e buon ballerino"
Chivu, Union SG-Inter una tappa per sognare in grande: "C'è chi non va in finale da 30 anni..."
Cambio nell'attacco dei nerazzurri, le possibili scelte di formazione per la trasferta belga
Il programma e le partite in TV: orario e calendario delle sfide della terza giornata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views