I giocatori restano immobili in campo, la protesta del calcio spagnolo contro la partita a Miami

Tutta la Liga ha preso una posizione durissima dopo la decisione di disputare Villarreal-Barcellona a Miami il prossimo dicembre. La scelta non è piaciuta ai calciatori e neanche al loro sindacato, tanto che in tutte le partite che si giocheranno in questo weekend verrà ripetuta una protesta per far sentire la propria voce: i giocatori delle squadre in campo resteranno completamente immobili per i primi 20 secondi della gara.

È accaduto per la prima volta in Real Oviedo–Espanyol, la sfida che apre la giornata, e succederà anche in tutte le altre come annunciato nel pomeriggio dal sindacato spagnolo dei giocatori. L'iniziativa è sostenuta da tutti i capitani delle squadre che fanno parte del massimo campionato della Spagna perché tutti si sono schierati contro lo slittamento dell'incontro a Miami.

La protesta delle squadre spagnole

La scelta è veramente forte e alla prima occasione utile le 20 squadre della Liga hanno deciso di esprimere il loro pensiero nel modo più chiaro possibile. I capitani si sono coalizzati e per questo in tutte le partite di questo turno andrà in scena un'iniziativa mai vista prima: i giocatori resteranno fermi dopo il fischio dell'arbitro per 15/20 secondi, per poi cominciare a giocare normalmente. Nessuno ha preso bene la scelta di disputare Villarrea-Barcellona a Miami il prossimo 20 dicembre e tutti i giocatori sono preoccupati. Non hanno appoggiato l'iniziativa e chiedono di incontrare i vertici della lega per discuterne.

La UEFA ha dato il via libera eccezionalmente per giocare la partita all'estero come successo anche per Milan-Como che verrà slittata invece in Australia all'inizio di febbraio, ma al contrario della Spagna in Italia non ci saranno iniziative di nessun tipo dato che squadre e giocatori sembrano aver accettato l'iniziativa.

La risposta delle emittenti televisive

La protesta messa in atto nella gara d'apertura di questa giornata della Liga, e che verrà ripetuta sistematicamente per tutte le altre partite previste per questo weekend, ha fatto inalberare i vertici del campionato. Oltretutto è stata vista soltanto dal pubblico che era presente allo stadio perché quando i giocatori di Oviedo ed Espanyol sono rimasti fermi le telecamere hanno inquadrato lo stadio: in tutta risposta è partita una ripresa aerea dell'impianto che non ha dato spazio alla protesta, ma comunque tanti tifosi hanno condiviso sui social le immagini di ciò che stava accadendo.