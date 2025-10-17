Calcio
video suggerito
video suggerito

I giocatori restano immobili in campo, la protesta del calcio spagnolo contro la partita a Miami

Tutte le squadre della Liga protestano per la scelta di giocare Villarreal-Barcellona a Miami: i giocatori si fermano per 20 secondi, ma in tv si vede tutt’altro.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tutta la Liga ha preso una posizione durissima dopo la decisione di disputare Villarreal-Barcellona a Miami il prossimo dicembre. La scelta non è piaciuta ai calciatori e neanche al loro sindacato, tanto che in tutte le partite che si giocheranno in questo weekend verrà ripetuta una protesta per far sentire la propria voce: i giocatori delle squadre in campo resteranno completamente immobili per i primi 20 secondi della gara.

È accaduto per la prima volta in Real OviedoEspanyol, la sfida che apre la giornata, e succederà anche in tutte le altre come annunciato nel pomeriggio dal sindacato spagnolo dei giocatori. L'iniziativa è sostenuta da tutti i capitani delle squadre che fanno parte del massimo campionato della Spagna perché tutti si sono schierati contro lo slittamento dell'incontro a Miami.

La protesta delle squadre spagnole

La scelta è veramente forte e alla prima occasione utile le 20 squadre della Liga hanno deciso di esprimere il loro pensiero nel modo più chiaro possibile. I capitani si sono coalizzati e per questo in tutte le partite di questo turno andrà in scena un'iniziativa mai vista prima: i giocatori resteranno fermi dopo il fischio dell'arbitro per 15/20 secondi, per poi cominciare a giocare normalmente. Nessuno ha preso bene la scelta di disputare Villarrea-Barcellona a Miami il prossimo 20 dicembre e tutti i giocatori sono preoccupati. Non hanno appoggiato l'iniziativa e chiedono di incontrare i vertici della lega per discuterne.

Leggi anche
I giocatori di Villarreal e Barcellona non vogliono giocare a Miami: ipotesi boicottaggio

La UEFA ha dato il via libera eccezionalmente per giocare la partita all'estero come successo anche per Milan-Como che verrà slittata invece in Australia all'inizio di febbraio, ma al contrario della Spagna in Italia non ci saranno iniziative di nessun tipo dato che squadre e giocatori sembrano aver accettato l'iniziativa.

La risposta delle emittenti televisive

La protesta messa in atto nella gara d'apertura di questa giornata della Liga, e che verrà ripetuta sistematicamente per tutte le altre partite previste per questo weekend, ha fatto inalberare i vertici del campionato. Oltretutto è stata vista soltanto dal pubblico che era presente allo stadio perché quando i giocatori di Oviedo ed Espanyol sono rimasti fermi le telecamere hanno inquadrato lo stadio: in tutta risposta è partita una ripresa aerea dell'impianto che non ha dato spazio alla protesta, ma comunque tanti tifosi hanno condiviso sui social le immagini di ciò che stava accadendo.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Nel weekend si corre il GP degli Stati Uniti: Norris più veloce, Leclerc tradito dal cambio
Leclerc si sfoga nel Team Radio, libere da incubo ad Austin: "Sento odore di olio nella macchina"
La Ferrari ha deciso su Vasseur e il possibile cambio con Horner: l'esito del vertice di Maranello
Lewis Hamilton risponde brutalmente alla domanda su Christian Horner in Ferrari: "Dirò solo questo"
Gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti: nel Texas si correrà pure la Sprint Race sabato pomeriggio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views