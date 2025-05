Cosa succede dopo la vittoria del Bologna in Coppa Italia, chi va in Champions ed Europa League

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Bologna dopo 51 anni ha vinto la Coppa Italia. Un traguardo storico, una serata che i rossoblu non dimenticheranno mai. La terza Coppa Italia vale anche un posto certo in Europa nella stagione 2025-2026. Italiano e i suoi avranno un'angoscia in meno in queste ultime due giornate, mentre tra Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina e Milan solo tre squadre si guadagneranno un posto in Europa.

Chi vince la Coppa Italia ha diritto un posto in Europa League

Le prime quattro della classifica finale giocheranno la prossima Champions (sono già a bordo Napoli, Inter e Atalanta). La quinta classificata e la vincitrice della Coppa Italia (il Bologna) disputeranno l'Europa League, la sesta classificata disputerà invece la Conference League. Dalla settima in giù saranno tutte fuori. Ma ovviamente bisogna vedere il Bologna dove chiuderà il campionato. Un altro grande intreccio per il finale di questa avvincente Serie A 2024-2025.

Quattro squadre sono già certe del posto in Europa nel 2025-2026

Mancano due giornate alla fine del campionato. Quattro squadre sono certe di giocare in Europa: Napoli, Inter, Atalanta e Bologna. Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan hanno la possibilità di qualificarsi alle tre competizioni europee. Il Bologna non sarà arbitro tecnicamente, pure se sfiderà i viola, ma il suo posizionamento finale potrebbe comunque incidere sul destino di tutte le altre.

Se il Bologna arriva quarto chi gioca in Champions

Il Bologna si è garantito sì il posto in Europa con il successo dell'Olimpico, ma compiendo una serie di clamorosi sorpassi potrebbe pure qualificarsi di nuovo per la Champions League. Non sarà facile artigliare la quarta posizione: davanti ci sono Roma, Lazio e soprattutto Juventus, che è avanti oltre che di due punti anche nella differenza reti. Il Bologna dunque dovrebbe vincere le ultime due partite di campionato e salire a quota 68, sperando che nessuno, a parte la Lazio, tocchi quella quota. Chiudesse quarto il Bologna sarebbe in Champions, con quinta e sesta in Europa League e settima in Conference.

Cosa succede se il Bologna arriva al quinto posto in Serie A

La quarta giocherà la Champions, in linea teorica, come detto, potrebbe essere anche il Bologna, che è si settimo, ma è distante di sole due lunghezze dalla Juventus. Ora i rossoblu possono, numeri alla mano, chiudere il campionato in qualunque posizione fino alla nona. Dunque, se la squadra del presidente Joey Saputo arriverà al quinto posto, sarà la sesta classificata a giocare l'Europa League, mentre la settima finirà in Conference League.

Chi va in Europa e Conference League con il Bologna dal settimo posto in giù

Se invece il Bologna chiuderà il campionato al sesto posto non si modifica di fatto nulla, perché sarebbero sempre la quinta a giocare l'Europa League e la settima a guadagnarsi il posto in Conference League. Qualora il club rossoblu chiuda il campionato dal settimo posto in giù invece otterrebbe sempre il posto in Europa League, grazie alla Coppa Italia, e la competizione la giocherebbe con la quinta classificata, mentre la sesta andrebbe in Conference League.