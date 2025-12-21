Cosa sta succedendo tra Vinicius e il Real Madrid: pioggia di fischi prima della “vendetta” social

Una pioggia di fischi ha accompagnato l'uscita dal campo di Vinicius nel finale del match vinto dal Real Madrid ieri sera contro il Siviglia. L'attaccante brasiliano è stato sostituito da Xabi Alonso a 7 minuti dal 90′. Una scelta che ha trovato d'accordo tutto il pubblico del Bernabeu che sembra ormai pronto a scaricare l'attaccante. Ma cosa è successo? I primi mugugni sono arrivati quando Vinicius è sceso in campo con la fascia da capitano in assenza di Carvajal e Valverde. Una scelta discutibile per qualcuno visto quando accaduto in settimana.

In tanti stanno infatti criticando l'atteggiamento del brasiliano che rideva in panchina con Endrick dopo la sconfitta a sorpresa del Real Madrid di Talavera in Coppa del Re. Vinicius ieri sera ha incassato il colpo senza troppi gesti eclatanti. Il brasiliano faceva cenno di "sì" col capo in maniera sarcastica senza evitare qualche smorfia sul viso. Un fastidio ma anche un po' di supponenza in una situazione di certo non comoda e felice per lui. Vinicius si è poi scambiato solo un abbraccio con Xabi prima di sedersi in panchina per poi "vendicarsi" successivamente sui social.

In tanti in Spagna stanno facendo notare come nelle ore successive alla partita il suo account Instagram sia cambiato. Almeno nell'immagine. La foto di copertina con la maglia del Real Madrid è di fatto stata modificata con quella dell'attaccante con la maglia del Brasile. Un modo per non mettere più al centro della sua vita il Real ma solo la nazionale brasiliana. Un gesto che non è sfuggito ai più attenti e che è sembrato come un messaggio alla tifoseria. Oltre alle risate in panchina durante il ko in Coppa del Re, Vinicius è finito nella bufera anche perché nessuno gli perdona un digiuno da gol che dura ormai da 17 partite tra club e nazionale.

Ma non è tutto, Vinicius ha anche pubblicato un post con la fascia da capitano dalla criptica didascalia con tre puntini sospensivi. Insomma, l'episodio di ieri oltre ad aver chiuso l'anno solare rischia però di aver aperto una frattura che ad oggi appare critica tra lo stesso Vinicius e la tifoseria. Per qualcuno è l'episodio che metterà fine al suo percorso al Real Madrid. È ancora presto però per dirlo, difficile immaginare infatti che i Blancos possano pensare di cederlo a stagione in corso nel mercato di gennaio rischiando peraltro di rinforzare una diretta concorrente in vista delle fasi finali della Champions League.