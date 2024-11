Cosa serve all’Italia per chiudere al primo posto in Nations League e perché è così importante

video suggerito

La vittoria dell'Italia in Belgio vale la certezza della qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Il successo per 0-1 (gol di Tonali) lascia gli Azzurri al primo posto nel Gruppo 2 di Lega A: sono a quota 13 punti (+7 differenza reti), a +3 davanti alla Francia (10, +4) che domenica prossima sarà ospite a San Siro. È la situazione ideale per affrontare con assoluta serenità e da primatista la sfida coi transalpini: può bastare un pareggio per restare in vetta o, addirittura, una sconfitta a patto che non avvenga con più di 2 gol di scarto. La Nazionale può permettersi questo "lusso" in virtù del bellissimo (e altrettanto pesante) 1-3 allo Stade de France che lascia agli Azzurri un ventaglio di opzioni per confermarsi prima. Conserverà la vetta se:

Vince o pareggia contro la Francia

Perde con la Francia ma con non più di 2 gol di scarto.

Perché anche con una sconfitta con 2 gol di scarto l'Italia passa da prima? In caso di arrivo a pari punti si fa ricorso alla classifica avulsa tenendo contro degli scontri diretti tra le formazioni coinvolte (risultati, gol fatti ), differenza reti e gol segnati. Nel caso specifico il maggior numero di reti realizzate nel doppio confronto (all'andata gli Azzurri ne hanno fatte 3) avvantaggia la Nazionale. Solo in ultima istanza, considerando anche gli altri criteri, si fa riferimento al punteggio "fair play" (con sottrazione di un punto per ogni ammonizione e di 3 per ogni espulsione) e il posizionamento nel ranking continentale.

Perché è così importante per l'Italia terminare la fase a gruppi di Nations League al primo posto? Per due ragioni. Anzitutto, da prima classifica affronterà ai quarti una delle seconde degli altri gironi: il sorteggio è in programma il 22 novembre a Nyon. I quarti di finale si svolgeranno il 20 marzo (andata) e 25 marzo (ritorno) 2025. Il primo posto nel girone regala ancora un duplice beneficio: essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni europee al Mondiale 2026 (ma sarebbe bastato anche piazzarsi in seconda posizione); offrire l'opportunità di giocare i playoff per accedere alla Coppa del Mondo anche in caso di terzo posto nelle qualificazioni. Alla prossima edizione dei Mondiali, infatti, partecipano la prima di ogni gruppo, mentre ai playoff andranno le seconde e le migliori di Nations League.