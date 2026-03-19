Cosa rischia il Liverpool dopo l’infortunio di Noa Lang per colpa di un cartellone pubblicitario

Il rapporto degli ispettori e dei commissari di campo è decisivo in vista di possibili sanzioni. Cosa dice il regolamento Uefa e quali sono gli articoli che il club inglese potrebbe aver violato in materia di sicurezza.

Il video dell'infortunio di Noa Lang a Liverpool è agghiacciante per la gravissima lacerazione riportata al dito dal calciatore (e per la quale è stato operato). Ma c'è un altro dettaglio che non è sfuggito: il tentativo da parte di una persona non identificata di "tamponare" la zona in cui il calciatore s'è fatto male. Il Galatasaray è pronto a sporgere denuncia formale alla Uefa: "Presenteremo una richiesta di risarcimento danni". La stessa Federazione, in attesa di valutare il rapporto redatto da delegati e commissari di campo, potrebbe emettere sanzioni nei confronti dei Reds qualora fossero accertate irregolarità nella gestione e nella sistemazione della cartellonistica pubblicitaria alle spalle della porta, oltre alla violazione del regolamento in materia di sicurezza.

In tal caso il club sarebbe chiamato a rispondere degli articoli 8 e 16 comma 1 del Codice Disciplinare: il primo stabilisce la responsabilità delle società per la condotta dei propri membri e per la sicurezza delle installazioni; il secondo specifica che le associazioni e i club ospitanti sono responsabili dell'ordine e della sicurezza sia all'interno sia nei pressi dello stadio prima, durante e dopo la partita. Il rischio? Una sanzione economica commisurata al danno fisico subito dal giocatore: si parte da una base di 20 mila – 50 mila euro.

Cosa dicono i regolamenti Uefa

L'indagine si concentra su due documenti principali: Uefa Stadium Infrastructure Regulations e Uefa Safety and Security Regulations. In base a questi due ambiti vediamo quali sono gli articoli che il Liverpool potrebbe aver trasgredito:

1. Uefa Stadium Infrastructure Regulations. Questo regolamento definisce come deve essere allestito il bordo campo per garantire l'incolumità dei partecipanti.

Articolo 5.07 – Sicurezza dell'area adiacente: "l'area immediatamente adiacente al terreno di gioco deve essere sicura per i giocatori, gli ufficiali di squadra e la squadra arbitrale". Qualsiasi elemento strutturale o attrezzatura fissa a bordo campo (inclusi i cartelloni LED) deve essere posizionato in modo da non costituire un pericolo.

"l'area immediatamente adiacente al terreno di gioco deve essere sicura per i giocatori, gli ufficiali di squadra e la squadra arbitrale". Qualsiasi elemento strutturale o attrezzatura fissa a bordo campo (inclusi i cartelloni LED) deve essere posizionato in modo da non costituire un pericolo. Articolo 5.08 – Distanze minime (Run-off areas): il regolamento prevede che debba esserci uno spazio libero da ostacoli (in erba o in materiale sintetico) tra la linea di porta/laterale e i cartelloni pubblicitari, che devono essere posizionati a una distanza minima dalle linee di demarcazione. La misura richiesta è di almeno 3 metri dalle linee laterali e di fondo campo (ma può variare leggermente in base alla categoria dello stadio).

il regolamento prevede che debba esserci uno spazio libero da ostacoli (in erba o in materiale sintetico) tra la linea di porta/laterale e i cartelloni pubblicitari, che devono essere posizionati a una distanza minima dalle linee di demarcazione. La misura richiesta è di dalle linee laterali e di fondo campo (ma può variare leggermente in base alla categoria dello stadio). Articolo 74.01 (Champions League Regulations) – specifiche LED: i pannelli statici o LED devono essere di alta qualità e installati come un "sistema continuo senza interruzioni" (no gaps), non devono avere superfici taglienti ed essere dotati di sistemi di giunzione progettati per non intrappolare le dita o gli arti dei giocatori in caso di collisione. Se l'infortunio di Lang è stato causato da una fessura tra due pannelli (dove si è incastrato il dito), il Liverpool potrebbe essere sanzionato per un difetto di installazione o manutenzione del sistema.

2. Uefa Safety and Security Regulations. Questo documento fa strettamente riferimento alla responsabilità operativa del club ospitante.

Articolo 2.01 – obiettivo sicurezza: lo scopo delle norme è proteggere la salute e il benessere di chiunque partecipi al match.

lo scopo delle norme è proteggere la salute e il benessere di chiunque partecipi al match. Articolo 11 – responsabilità oggettiva del club ospitante: nel caso specifico il Liverpool è ritenuto responsabile della sicurezza all'interno dello stadio. Anche se i cartelloni sono forniti da terzi, spetta al club assicurarsi che la loro disposizione non costituisca un pericolo.

Quali sanzioni rischia il Liverpool per il grave infortunio a Lang

Quali sono gli eventuali provvedimenti punitivi che la società inglese rischia? Oltre a una multa, la cui entità può variare a seconda della negligenza comprovata in materia di sicurezza (tra i 20 mila e i 50 mila euro), l'organo disciplinare potrebbe imporre la chiusura parziale di alcuni settori dello stadio di Anfield Road (le prime file, quelle immediatamente adiacenti alla zona dove sono sistemati i dispositivi). Un'opzione plausibile soprattutto se venisse rilevata una pericolosità strutturale persistente. In alternativa, il Liverpool potrebbe essere obbligato a intervenire immediatamente sull'allestimento a bordo campo, modificando la distanza dei cartelloni o il sistema di fissaggio/giunzione (lo "spazio" tra i pannelli dove Lang ha incastrato il pollice) prima della prossima partita europea.

Gli ispettori Uefa stanno esaminando i video per capire se il pollice si sia incastrato a causa di un difetto strutturale (fessura eccessiva tra i pannelli LED) o se si sia trattato di un incidente fortuito e imprevedibile (il cosiddetto "freak accident"). Se l'ispezione Uefa confermerà che i cartelloni erano troppo vicini alla linea di fondo (violazione Art. 5.08) ed esisteva un difetto tecnico (es. una fessura tagliente tra i moduli LED, violazione Art. 74) il Liverpool dovrà pagare una multa (che per incidenti con danni fisici ai giocatori parte solitamente da 20.000 – 50.000 euro) e l'obbligo di adeguare immediatamente le barriere pubblicitarie prima della prossima partita europea, pena la chiusura di quei settori o lo spostamento forzato dei cartelloni a una distanza maggiore.