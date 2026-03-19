Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notte

Noa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio in Liverpool-Galatasaray. Anche la famiglia ha raggiunto il giocatore. Nel frattempo il club turco è pronto a denunciare tutto e la Uefa è pronta ad aprire un’indagine.

L'infortunio terribile di Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray di Champions è ancora negli occhi di chi, da vicino, ha assistito a quel bruttissimo impatto dell'ex Napoli sui cartelloni pubblicitari di Anfield. Un impatto tremendo che ha finito per provocargli un taglio netto del pollice della mano destra. Si era capito fin da subito che era successo qualcosa di grave. Il volto dei fotografi a bordocampo, di Szoboszlai, e di coloro i quali si sono subito avvicinati al giocatore spaventati dalle sue urla, è tutto un programma.

I sanitari in campo hanno immediatamente soccorso Lang trasportato in barella al vicino ospedale di Liverpool. Ebbene poco dopo è stato lo stesso Galatasaray nella notte a comunicare le condizioni del giocatore ricoverato in Inghilterra: "Durante il secondo tempo della stessa partita, il nostro calciatore Noa Lang ha subito un infortunio che ha provocato un profondo taglio al pollice destro. Dopo la partita, è previsto che a Liverpool, nelle prossime ore, venga sottoposto a un intervento chirurgico con la partecipazione del nostro staff medico".

La famiglia di Lang si è spostata immediatamente a Liverpool con un volo per raggiungere il giocatore. Lang ha avuto bisogno dell'ossigeno per respirare dopo il grande spavento in campo. I giocatori e i sanitari hanno provato subito a calmarlo. L'incisione è netta e per un attimo si era temuto addirittura che potesse perdere il dito. Una possibilità esclusa in questo momento in attesa di aggiornamenti sostanziali previsti in giornata. Nel frattempo il Galatasaray pare intenzionato a presentare denuncia per quanto accaduto sottolineando la pericolosità di quei cartelloni e della parte rimasta scoperta che ha provocato l'infortunio di Lang.

Come è avvenuto l'infortunio di Lang: c'era un pezzo tagliente scoperto

Si tratta di un pezzo molto tagliente, una sorta di giuntura della barra rigida che regge i cartelloni che però non era coperta dalla gomma come si vede in questa immagine. Quando Noa è arrivato a tutta velocità, ha urtato il dito contro questo pezzo tagliente. Solo dopo l'infortunio, gli addetti al campo hanno provveduto a coprire immediatamente quella parte.

Al termine della partita davanti ai cartelloni pubblicitari, il luogo in cui Lang ha subito l'infortunio, si sono fermati i delegati Uefa per capire cosa sia realmente accaduto e perché il Liverpool avesse rimosso le protezioni di gomma in quella parte. Il Galatasaray pare intenzionato a denunciare tutto mentre la Uefa potrebbe contestualmente aprire un'indagine per fare luce sulla vicenda con l'auspicio che Lang possa recuperare al più presto.