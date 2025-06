video suggerito

Cosa rischia Acerbi dopo aver rifiutato la convocazione di Spalletti in Nazionale: la regola 76 Acerbi era stato convocato in Nazionale da Spalletti, che ha annunciato, poi, il no di Acerbi che non ha voluto rispondere alla convocazione. Cosa rischia adesso il difensore dell'Inter? Decisiva la regola 76 del NOIF.

A cura di Alessio Morra

Luciano Spalletti aveva deciso di riconvocare in Nazionale Francesco Acerbi per le partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026 con Norvegia e Moldavia. Acerbi ha deciso di non rispondere alla convocazione. Una rarità assoluta nel mondo del calcio italiano. Spalletti ha dato la notizia chiosando: "Prendiamo atto e si va avanti". Ma adesso cosa rischia il difensore dell'Inter? La regola numero 76 norma proprio il no a una convocazione. In teoria potrebbe subire anche una squalifica, ma per attivare la regola serve una segnalazione da parte da parte della Federazione e che difficilmente partirà.

La normativa FIGC per i calciatori e le nazionali

Le NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) della FIGC, agli articoli 75 e 76, regolamentano i rapporti tra i club e le nazionali. Al comma 3 dell'articolo 75 si stabilisce che le società hanno l'obbligo di rilasciare i propri calciatori per la Nazionale A. Per le attività, anche non ufficiali, delle alte Squadre Nazionali, devono mettere a disposizione ella FIGC i propri calciatori per i tempi fissati dalla stessa Federazione.

L'articolo 76 riguarda i calciatori: "Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori e le calciatrici cittadini italiani, nel rispetto della normativa FIFA", scrive il comma 1.

La regola 76: comma 2 e comma 3

Mentre al comma 2: "I calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di segnalazione dei calciatori e delle calciatrici – e delle Società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari, ai fini di un eventuale deferimento”.

Al comma 3 invece si legge: "I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l’attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto".

Dunque in linea puramente teorica Acerbi potrebbe incorrere in una squalifica, da scontarsi in gare ufficiali delle Società di appartenenza. Ma non dovrebbe arrivare nessuna squalifica per il difensore, perché per attivare la regola 76 serve una segnalazione da parte della Federazione, che non ha alcun interesse a farlo. D'altronde, come ha detto Spalletti: "Prendiamo atto e si va avanti".

Acerbi convocato da Spalletti per sfidare Haaland

Acerbi ha giocato l'ultima partita con l'Italia il 20 novembre 2023. Gli Europei 2024 sembrava dovesse farli con certezza, ci fu poi una brutta querelle con Juan Jesus, rischiò una squalifica che non arrivò, ma un infortunio gli impedì di volare in Germania. Spalletti ha continuato a escluderlo nei mesi seguenti Euro 2024, poi in vista della sfida con Haaland, che contro Acerbi ha sempre faticato, lo ha riconvocato, onestamente a sorpresa, visti i precedenti.

Spalletti annuncia il no di Acerbi: "Non ha risposto alla convocazione"

Spalletti, domenica 1 giugno, a Coverciano ha iniziato il ritiro e si è presentato in sala stampa nella quale ha parlato della scelta di Acerbi: "Non ha risposto alla convocazione. Ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Prendiamo atto. Me l'ha detto via messaggio che non partecipa, gli ho risposto e ci siamo parlati al telefono. Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, per questo motivo l'ho convocato".

Le parole di Spalletti su Acerbi a marzo

Acerbi probabilmente si è risentito dalle parole pronunciate da Spalletti, subito dopo Germania-Italia di Nations League, gara finita 3-3 e che provocò l'eliminazione degli Azzurri. In conferenza stampa al tecnico venne consigliato di ripescare Acerbi per le partite future. Il c.t. rispose: "Ma lei sa di che anno è Acerbi? Ho capito, secondo me Bastoni, Calafiori e Buongiorno hanno delle qualità importanti uguali. Che Acerbi sia un calciatore fantastico, che stia facendo benissimo sono d'accordo. Però credo in questi calciatori che ho portato e vado avanti così. Poi si può tornare a fare tutto. Ma devo dare delle chance e devo rendermi conto. Grazie del consiglio".

La risposta di Acerbi al c.t. dell'Italia

Acerbi sul suo profilo Instagram ha risposto al c.t.: "Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti, non esistono ad oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso. Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte”.