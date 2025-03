video suggerito

Spalletti irritato da una domanda su Acerbi: “Credo nei miei giocatori. Grazie del consiglio” L’Italia è uscita dalla Nations League dopo il 3-3 con la Germania. Spalletti in conferenza ha ammesso di aver sbagliato la formazione, poi si è infastidito quando ha ricevuto una domanda su Acerbi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La rimonta è stata epica, ma resta molto più dell'amaro in bocca all'Italia, che è uscita dalla Nations League. Agli azzurri non è bastato il 3-3 con la Germania per accedere alla Final Four. Una partita a due facce. Un primo tempo orrendo, un secondo meraviglioso, pareggio giusto che premia Nagelsmann. Spalletti dopo la partita è stato chiaro ed ha fatto mea culpa dicendo di aver probabilmente sbagliato la formazione iniziale, ma si è inalberato quando ha ricevuto una domanda su Acerbi.

Italia fuori dalla Nations League

Forte del successo dell'andata i tedeschi nel primo tempo schiacciano l'Italia, che dopo aver retto è capitolata subendo tre gol negli ultimi quindici minuti, compreso quello di Musiala che ha sfruttato un errore colossale di tutto il reparto arretrato. Nella ripresa l'Italia si trasforma, accorcia con Kean, domina totalmente, lotta come doveva e trova il pari dopo un altro gol di Kean e il rigore di Raspadori. Finisce 3-3. Che non basta.

"Ho sbagliato scelte nella formazione"

Spalletti dopo la partita a caldo, nell'intervista alla Rai, ha parlato del clamoroso errore sul gol del raddoppio dei tedeschi, poi nella conferenza stampa con i media parlando nel complesso dell'incontro ha detto di aver probabilmente sbagliato la formazione iniziale: "Bisogna sistemare alcune cose, bisogna avere equilibrio durante lo scorrimento della partita. Abbiamo avuto una picchiata nel primo tempo, forse anche perché ho scelto male la formazione. Il tentativo era quello di reggere e andare a fare ciò che si è fatto nella ripresa. Poi è saltato tutto in area dopo il secondo gol che ci ha ucciso. Poi quando siamo rientrati gli ho fatto capire della figura che stavamo facendo".

Leggi anche Deschamps ingannato da un giornalista con una domanda su un giocatore della Croazia che non esiste

Acerbi per la sfida con Haaland: "Grazie del consiglio"

L'Italia tornerà in campo il 6 giugno per la partita con la Norvegia, la prima del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026. Haaland è lo spauracchio della Nazionale, quando si è trovato di fronte Acerbi, in Champions League, è stato neutralizzato. Per questo dopo la partita in conferenza stampa un giornalista ha chiesto al c.t. se per la sfida di Oslo sarebbe potuto tornare Acerbi. Spalletti non ha gradito particolarmente la domanda, ha chiesto l'età del difensore nerazzurro e ha parlato dei tre centrali titolari che gli danno ampie garanzie.

Queste le parole di Spalletti: "Ma lei sa di che anno è Acerbi? Ho capito, secondo me Bastoni, Calafiori e Buongiorno hanno delle qualità importanti uguali. Che Acerbi sia un calciatore fantastico, che stia facendo benissimo sono d'accordo. Però credo in questi calciatori che ho portato e vado avanti così. Poi si può tornare a fare tutto. Ma devo dare delle chance e devo rendermi conto. Pure tra Ruggeri e Bellanova posso portare pure Zappacosta. Io devo dare delle chance e tirare delle conclusioni. Diciamole le cose, altrimenti è troppo facile. Se chiamo uno, allora poi è meglio quell'altro. Secondo me questi giocatori meritano e continuo a portarli. Il gruppo grossomodo è fatto. Grazie del consiglio".