L'Italia subisce un gol imbarazzante contro la Germania: ignorata una legge elementare del calcio La Nazionale protagonista di un errore incredibile in occasione del gol del 2-0 della Germania segnato da Musiala. Una regola che viene insegnata sin da bambini.

A cura di Marco Beltrami

Il secondo gol subito dall'Italia nel match contro la Germania è a dir poco imbarazzante. Musiala ha segnato la più semplice delle reti approfittando della porta sguarnita e della distrazione di tutti i calciatori della Nazionale. Questi ultimi impegnati a protestare non si erano resi conto che gli avversari avevano già battuto il calcio d'angolo. Una leggerezza inconcepibile a questi livelli, con la formazione azzurra che ha di fatto ignorato una delle leggi elementari del calcio, che viene inculcata sin da bambini.

L'assurdo gol subito dall'Italia contro la Germania

Tutto è accaduto in modo talmente veloce che la regia si è addirittura persa in diretta l'azione di Germania-Italia 2-0. Quando i replay hanno mostrato l'accaduto ci si è resi conto dell'enorme topica commessa dagli azzurri. Andiamo con ordine: tutto è partito da un grande intervento di Donnarumma su un bel colpo di testa di Kleindienst. Pallone in angolo e giocatori dell'Italia che hanno iniziato a lamentarsi con il direttore di gara Marciniak. Il portiere azzurro in particolare ha lasciato la porta per avvicinarsi all'arbitro e chiedere lumi su una decisione precedente.

Musiala segna il facilissimo gol del 2-0 per la Germania contro l'Italia

Nel frattempo, mentre anche gli altri giocatori italiani hanno pensato a confrontarsi, ecco che Kimmich invece dall'angolo ha battuto il corner. Una furbata assolutamente regolare, con l'assist facile facile e al bacio per Musiala che quasi incredulo con una deviazione ancor più elementare ha segnato il 2-0. Uno shock per la squadra di Spalletti protagonista di un atteggiamento davvero inaccettabile a questi livelli.

Ignorata la legge di guardare il pallone

Curioso come praticamente tutti i nostri, abbiano ignorato la regola di non perdere mai di vista la palla. Se non lo avessero fatto si sarebbero accorti di quello che stava accadendo sul calcio d'angolo, posizionandosi o quantomeno contrastando le azioni dei tedeschi. E invece ecco la clamorosa frittata, destinata a fare il giro del mondo. Una figuraccia in grande stile.