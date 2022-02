“Cosa non si fa per fare male a Donnarumma”: sfogo amaro nella notte, poi sparisce tutto Gigio Donnarumma ha vissuto una serata relativamente tranquilla contro il Real Madrid, vista l’inesistente produzione offensiva dei Blancos. Nella notte, dal suo entourage, uno sfogo polemico.

A cura di Marco Beltrami

Il primo round della super sfida degli ottavi di finale di Champions tra PSG e Real Madrid è stato appannaggio della squadra francese che si è imposta grazie ad un gol nel finale dell'uomo più atteso, ovvero Kylian Mbappé. Una serata speciale per Gigio Donnarumma, che si è tolto una bella soddisfazione ovvero quella di essere scelto da mister Pochettino per difendere i pali dei bleus. Il manager argentino ha deciso di puntare sull'italiano con buona pace di Navas. Tutto rientra nelle rotazioni per la porta, ma sicuramente il fatto di poter giocare titolare contro la squadra di Ancelotti ha rappresentato un'enorme soddisfazione.

L'ex estremo difensore del Milan ha vissuto 90 e più minuti di grande tranquillità, ai limiti dell'inoperosità, e si è lasciato andare anche a festeggiamenti sfrenati con il pubblico dopo il gol decisivo di Mbappé. Il tutto è stato mostrato in un video registrato dalle tribune del Parco dei Principi e pubblicato nelle sue stories da Vincenzo Raiola, cugino di Mino Raiola e suo collaboratore nella Sport Man, l'agenzia che cura gli interessi di tante stelle del calcio, compreso anche il portiere. Sorrisi e serenità dunque per Gigio, come confermato anche dall'intervista post-match in cui oltre ad esaltare la prova del PSG e quella di Mbappé, si è detto certo del fatto che l'Italia andrà ai Mondiali.

Una serata da incorniciare dunque per Donnarumma che si è concesso poi dei momenti di relax in compagnia di altri giocatori del PSG e anche di alcuni amici arrivati dall'Italia per assistere al confronto con il Real Madrid. Tra questi anche il cantante Rosario Miraggio e appunto Vincenzo Raiola, che poi ha postato le foto della cena e anche di un momento di divertimento, con il portiere scatenato in versione pop star.

Tra le immagini delle stories di Raiola però c'è stato spazio anche per uno sfogo, per la narrativa sviluppatasi (prevalentemente sui social) dopo la partita, che ha visto Donnarumma praticamente mai impegnato. Ecco allora che uno degli uomini che cura gli interessi del portiere, oltre a condividere un post ironico sull'inoperosità di Gigio, ha commentato: "Che si fa per ricevere i soliti e tanti commenti degli ex tifosi.. sempre e solo per far del male ad un connazionale". Si è lamentato, insomma, per il tipo di comunicazione finalizzata ad innescare i commenti e le reazioni dei sostenitori del Milan, che non hanno ancora digerito l'addio del portiere.

A corredo anche un invito ad esaltare invece un altro giocatore italiano del PSG, ovvero Marco Verratti, autore di una prestazione superlativa: "Fate commenti positivi per Marco Verratti, migliore in campo". Uno sfogo di pancia, in piena notte, poi cancellato a distanza di qualche ora.