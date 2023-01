Cosa ha fischiato l’arbitro Ayroldi sul gol annullato a Dessers in Cremonese-Juventus Episodio da moviola in Cremonese-Juventus, con una situazione dubbia in area bianconera in occasione di un’azione pericolosa di Dessers.

A cura di Marco Beltrami

Sfida intensa quella tra Cremonese e Juventus. Non sono mancati gli episodi da moviola soprattutto nel primo tempo, con l'arbitro Ayroldi protagonista. Dopo un gol annullato a Valeri per fuorigioco, a far discutere è stata un'altra situazione in area grigiorossa, con il fischio del direttore di gara arrivato prima di quello che sarebbe stato il gol dell'1-0 di Dessers.

Il primo episodio a far discutere è arrivato al 15′ quando la squadra di Alvini è passata in vantaggio. Bravissimo Valeri a superare con astuzia Szczesny con un bel colpo di testa. Il pallone ha superato la linea di porta nonostante il disperato tentativo di Bremer di salvare tutto. L'arbitro ha ricevuto sul suo dispositivo al polso, la notifica del gol, ma non lo ha convalidato per una precedente posizione irregolare dell'autore dello stesso, confermata dal Var.

La situazione più controversa è andata in scena intorno al 20′ della prima frazione di gioco sugli sviluppi di un'azione offensiva della squadra di casa. È arrivato in area della Juventus un pallone a campanile su cui si è fiondato un attivissimo Dessers. Quest'ultimo dopo un contrasto con Danilo, e una serie di rimpalli tra i due è riuscito a spingere il pallone alle spalle di Szczesny. Tutto inutile però visto che l'arbitro ha fischiato, interrompendo il gioco prima del tocco vincente.

Tecnicamente dunque non si può parlare nemmeno di gol annullato visto che l'intervento dell'arbitro è stato precedente allo stesso. Quello che è certo è che comunque i giocatori della Cremonese e Dessers in particolare si sono molto arrabbiati, chiedendo spiegazioni al direttore di gara. Cosa ha fischiato quest'ultimo? Ravvisata un'irregolarità da parte dell'attaccante nel contatto con Danilo: in particolare il numero 90 per l'arbitro ha sbilanciato il brasiliano in maniera scorretta.

Non dunque una presa di posizione, o un contatto particolarmente deciso, ma un fallo per l'arbitro che ha subito fischiato. Resta qualche dubbio anche perché dopo il tocco di Dessers che ha sbilanciato l'avversario, quest'ultimo non si è fermato a protestare ma si è prontamente rialzato, proseguendo nell'azione di disturbo lamentandosi invece poi di un tocco di mano di Dessers, inesistente.