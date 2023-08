Cosa faceva Beckham in nazionale, stava sveglio per tutta la notte: “Victoria ride sempre di me” L’ex calciatore Ben Foster ha parlato dell’unico hobby che l’ex campione dei Red Devils praticava per “rilassarsi” mentre era in nazionale con l’Inghilterra: fare i Lego.

David Beckham ha una passione particolare: realizzare costruzioni coi Lego.

Cosa fanno i calciatori quando sono in ritiro? Come ingannano il tempo nei giorni che precedono i match e si radunano con gli altri compagni di squadra o di nazionale? David Beckham aveva un hobby davvero particolare per stemperare la tensione, allontanare lo stress e lasciar trascorrere le ore delle notte, quelle che sono più difficili da affrontare quando appoggi la testa sul cuscino e ti ritorna tutto in mente. A raccontare quale fosse lo scaccia-pensieri prediletto dell'ex campione del Manchester United è stato Ben Foster, ex difensore del Wrexham che ha condiviso l'esperienza tra le fila dei Tre Leoni.

Durante un podcast nel quale ha ripercorso buona parte della propria carriera, l'ex giocatore s'è soffermato su un aspetto in particolare. Ma sbagliate se pensate si tratti di rivelazioni scottanti e segreti inconfessabili. In realtà Beckham aveva un'abitudine molto normale, comune… niente che avesse a che fare con scappatelle oppure ‘visite' notturne.

"Portava i set di Lego in nazionale", ha ammesso Foster. Proprio così, i mattoncini colorati per costruire ciò che la fantasia oppure un progetto già definito gli suggerivano. "Andava nella sua stanza e faceva solo Lego tutta la notte. Si sedeva lì e così si divertiva".

Le parole dell'ex difensore trovano conferma soprattutto in alcune fotografie che lo stesso Beckham ha condiviso sui propri profili social, mostrando le opere in cui si è cimentato nel corso del tempo: i modellini del Millennium Falcon, il castello della Bella Addormentata, Hogwarts e un castello Disney per sua figlia.

Nel 2020 l'ex campione di Sua Maestà è apparso al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e ha ribadito quanto sia appassionato delle costruzioni da realizzare con gli iconici mattoncini. "Sono cresciuto facendo Lego… ho iniziato quando avevo otto o nove anni – ammise Beckham nel parlare del suo rapporto coi Lego -. A dire il vero, è una cosa che ancora mi piace fare e Victoria ride sempre di me".

Il post della moglie di Beckham, Victoria, sulla passione del marito per i Lego.

In che senso ride di lui? "Qualche volta si sveglia alle due del mattino e mi trova che sto finendo un modellino. Ha postato qualcosa l'altro giorno". La stessa consorte non poteva credere ai suoi occhi quando s'è trovata davanti quella scena. La frase fu emblematica: "Davvero? Sei ancora sveglio alle due del mattino a fare Lego da 11 anni in su?". Sì, anche adesso che di anni ne ha quasi 50.