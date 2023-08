Cosa fa oggi Fabio Cannavaro: la nuova vita da allenatore tra il Medio Oriente e l’Italia Fabio Cannavaro è un ex calciatore e oggi allenatore. Una volta lasciato il calcio giocato ha iniziato la carriera da tecnico. La sua ultima esperienza è stata in Italia in Serie B sulla panchina del Benevento.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fabio Cannavaro è stato l'ultimo italiano del calcio ad alzare una coppa del mondo dopo il trionfo dell'Italia in Germania nel 2006. Da difensore ad allenatore, l'ex capitano della Nazionale azzurra ha dato il suo addio al calcio nel 2012 all'età di 37 anni in seguito a un infortunio. Dalle giovanili del Napoli fino all'esplosione al Parma prima di vivere altre straordinarie esperienze tra Inter, Juventus e Real Madrid, Cannavaro è stato anche l'ultimo italiano ad aver vinto il Pallone d'Oro proprio in seguito alla vittoria dei Mondiali nel 2006. La ciliegina sulla torta a una carriera straordinaria, ad altissimi livelli, che l'ha visto totalizzare ben 693 presenze complessive condite da 18 gol e 6 assist. Quel trofeo Cannavaro lo vinse trionfando con 173 voti davanti all'amico e compagno di squadra Gigi Buffon (124) e Thierry Henry (121).

Per il leader della retroguardia azzurra il Pallone d'Oro sarà ufficiale dopo il cambio di casacca, dalla Juventus al Real Madrid. L'ultimo Cannavaro che rimarrà così in Serie A nelle stagioni a seguire sarà suo fratello Paolo, baluardo della retroguardia del Napoli prima e del Sassuolo dopo. Oggi Cannavaro, in attesa di una nuova stimolante avventura da allenatore, è molto attivo sui social mentre pratica l'altro suo grande hobby: la bicicletta. Nel frattempo Cannavaro ha acquistato il vecchio centro sportivo del Napoli, il Centro Paradiso, che a distanza di 19 anni dalla chiusura, è stato rilevato proprio dalla società che fa capo all'ex capitano campione del mondo con l'Italia nel 2006 e cresciuto proprio su quel campo ammirando le giocate del Napoli di Maradona. L'idea è di ripristinarlo per le scuole calcio.

La carriera di Fabio Cannavaro: il Pallone d'oro e il FIFA World Player of the Year

La carriera di Fabio Cannavaro nel mondo del calcio inizia ufficialmente con l’esordio in Serie A con il Napoli il 7 marzo del 1993. A soli 19 anni scende in campo contro la Juventus in una gara che fu persa 4-3 dagli azzurri. Quel giorno però rappresenterà l'autentico trampolino di lancio del difensore campano. In coppia con Ciro Ferrara formerà uno dei tandem difensori più forti e solidi che ricordi il calcio italiano. Con gli azzurri complessivamente collezionerà ben 68 presenze e 1 gol prima di spiccare il volo e approdare nel Parma di Tanzi che se lo assicurò staccando un assegno da 13 miliardi di lire.

Cannavaro avrebbe voluto continuare a giocare al Napoli ma nel suo futuro ormai c'erano i ducali. Mai si sarebbe immaginato che in Emilia avrebbe costruito gran parte della sua carriera vincendo trofei e diventando col tempo uno dei pilastri della Nazionale Italiana. Era il Parma di Zola, Chiesa, Crespo, Veron, Thuram, Stoichkov, Fuser e Asprilla – solo per citarne alcuni – ma soprattutto era la squadra che vide crescere e consolidarsi una delle difese più forti che ricordi il calcio italiano: Buffon in porta e la coppia di centrali formata dallo stesso Cannavaro e da Lilian Thuram.

Fabio Cannavaro con la maglia della Juventus.

Con i ducali alzerà ben 3 trofei: 1 Coppa Uefa, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana con Malesani in panchina. Con la Coppa Italia del 2001 Cannavaro al Parma collezionerà in totale 288 gare condite da 5 gol totali. Nel 2001 si trasferisce alla corte dell’Inter di Moratti. L'avventura in nerazzurro però non è stata assolutamente esaltante per lui. In una squadra allenata da Hector Cuper, Cannavaro in due stagioni giocò anche da terzino togliendosi quantomeno la soddisfazione di raggiungere la semifinale di Champions nel 2003 persa poi contro il Milan che diventerà poi campione trionfando sulla Juventus nella finale di Manchester.

All’Inter colleziona 74 presenze con 3 gol chiudendo la sua parentesi nerazzurra e aprendone un'altra alla Juventus. Luciano Moggi lo comprò a prezzo stracciato. Erano gli anni migliori dei bianconeri con cui Cannavaro dal 2004 al 2006 si aggiudicò 2 Scudetti consecutivi sul campo, seppur revocati successivamente dalle note vicende di Calciopoli. Con la Juve mise a segno anche la sua prima doppietta in Serie A contro l’Empoli nel 2006.

Fabio Cannavaro da giocatore con la maglia del Parma.

Lo scandalo Calciopoli e la conseguente retrocessione in Serie B della Juventus, portò diversi giocatori a cambiare casacca. Cannavaro disputò i Mondiali conquistando la coppa in finale contro la Francia ai rigori prima di iniziare la sua nuova avventura al Real Madrid. Qui si consacrò definitivamente come miglior difensore al mondo nella squadra dei Galacticos allenata da Fabio Capello. Indossando la maglia dei Blancos divenne il terzo difensore in assoluto ad alzare Pallone d'Oro nella storia del calcio dopo Mattheus e Beckenbauer, ma anche il quarto italiano in ordine di tempo dopo Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio. Ricevette anche il Fifa World Player nel dicembre 2006.

Cannavaro alza la coppa del mondo 2006 dopo la vittoria dell’Italia ai rigori contro la Francia.

A Madrid vince 2 campionati consecutivi, giocando in totale 118 partite e siglando 1 gol prima del ritorno alla Juventus di Ciro Ferrara che però non farà benissimo portando il giocatore allo svincolo. La sua carriera gloriosa e vincente si chiude nell’Al-Alhi, squadra degli Emirati Arabi, nel 2010. Una carriera straordinaria impreziosita anche dai successi in nazionale. Cannavaro ha avuto il merito di prendere parte ai Mondiali del 1998 uscendo i rigori con la Francia ai Quarti. Successivamente a Euro 2000 con la sconfitta al golden gol sempre con la Francia in Finale. Più cocenti invece i Mondiali 2002 culminati con il ko agli Ottavi dalla Corea del Sud. A Euro 2004 poi l'uscita ai gironi prima dell'apoteosi con la conquista dei Mondiali 2006. Si congederà dalla maglia azzurra con l'uscita ai gironi dai Mondiali 2010 prima di dare il via alla sua carriera da allenatore.

Il nuovo ruolo da allenatore: dalla Cina a Benevento

Una volta appese le scarpette al chiodo, Fabio Cannavaro ha iniziato subito la sua carriera da allenatore. Comincia dopo un anno da assistente di Cosmin Olaroiu all'Al-Alhy, squadra di Dubai in cui aveva terminato la sua carriera da giocatore. Ma nel 2014 arriva la svolta. Cannavaro prende il posto di Marcello Lippi al Guangzhou iniziando quella che sarà la sua prima avventura da capo-allenatore dopo l'abilitazione a Coverciano. Nonostante il primo posto in campionato, viene esonerato nel giugno successivo in favore del brasiliano Scolari. Cannavaro però prosegue il suo cammino in panchina. Nel 2015 firma per l'Al-Nassr (oggi squadra araba in cui milita Cristiano Ronaldo ndr).

Un'esperienza però poco fortunata per lui che si concluse nel febbraio seguente con un esonero visto il rendimento non proprio esaltante della squadra ferma al sesto posto. Dopo l'Arabia torna in Cina al Tianjin, nel campionato di Serie B nazionale. Era il 9 giugno 2016 e l'ex capitano dell'Italia conduce la squadra alla promozione in Chinese Super League. L'anno successivo centra anche la qualificazione alla Champions League asiatica con il terzo posto. A seguito della rescissione la carriera da allenatore di Cannavaro prosegue nuovamente Guangzhou con cui firma un contratto di 4 anni prendendo il posto dello stesso Scolari.

Fabio Cannavaro allenatore del Guangzhou.

Qui avverrà l'exploit con la vittoria della Supercoppa 2018, il suo primo scudetto nel 2019 e nel 2020 si arrende in finale al Jiangsu Suning. La risoluzione avviene nel 2021 anche per via delle tante restrizioni dovute al Covid che non permettono a Cannavaro di lavorare al meglio. L'ultima esperienza da allenatore, una volta rientrato in Italia, Cannavaro la vive in Serie B sulla panchina del Benevento subentrando all'esonerato Fabio Caserta a settembre 2022. Dopo una serie di risultati negativi la società campana – poi retrocessa a fine stagione – lo esonera a febbraio 2023.

Il patrimonio di Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro ha iniziato la sua carriera calcistica nel 1992-1993 e l'ha conclusa nel 2011. Ben 20 anni sul rettangolo verde e altri 8 circa da allenatore che vanno allungandosi con l'esperienza al Benevento. Quantificare il suo patrimonio attuale non è facile anche se nel 2019 l'ex campione del mondo del 2006, era il quarto tecnico più pagato del mondo, dietro solo a Mourinho, con un ingaggio da 12 milioni di euro all'anno quando allenava in Cina. Attualmente Cannavaro potrebbe avere un patrimonio personale di circa 500mila euro netti all’anno. Una cifra importante per lui che ha incrementato le finanze anche con l'ultima avventura vissuta al Benevento in Serie B.

La vita privata di Cannavaro: l'amore trentennale per Daniela Arenoso

Cannavaro è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. Ciò che è certo è che ha sempre avuto un unico grande amore da quando era un ragazzo di 23 anni. L'amore con Daniela Arenoso, sua moglie, dura da oltre 30 anni e i due non si sono mai lasciati. Si sono conosciuti quando erano due ragazzini, quando avevano appena 15 anni, e dopo sei anni di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo. Sua moglie Daniela non ama le luci dei riflettori. Insieme hanno 3 figli: Andrea, Martina e Christian.

Chi sono i figli di Fabio Cannavaro

I figli di Fabio Cannavaro sono appunto Andrea, Martina e Christian. I figli maschi del campione del mondo 2006 e capitano dell'Italia hanno deciso di seguire le sue orme del padre nel calcio. Il primogenito Christian ha debuttato con il Sassuolo e poi al Benevento Primavera giocando da centrocampista. Il figlio Andrea invece ha giocato nel settore giovanile della Lazio come difensore. Non si sa invece molto di più su Martina Cannavaro che però sui social si è fatta conoscere e apprezzare come influencer e appassionata di moda. I tre figli di Cannavaro sono nati e cresciuti a Napoli.

Dove vive Fabio Cannavaro oggi

La famiglia Cannavaro è molto unita e vivono nella zona alta di Napoli. Precisamente a Posillipo, un una villa mozzafiato. Una splendida dimora proprio in uno dei quartieri più storici e prestigiosi del capoluogo campano. Un'abitazione dotata di tutti i comfort dotata di uno splendido terrazzo che affaccia sul Golfo di Napoli.