Cannavaro esonerato dal Benevento: finisce dopo 5 mesi la prima esperienza da allenatore in Italia Fabio Cannavaro esonerato dal Benevento. Il club sannita ha dato il via a un’autentica rivoluzione dopo la sconfitta contro il Venezia che ha fatto precipitare la squadra al penultimo posto in Serie B. Oltre all’ex capitano dell’Italia 2006, sono stati infatti esonerati anche suo fratello Paolo e il ds Foggia.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'avventura di Fabio Cannavaro al Benevento finisce nel peggiore dei modi. L'ex campione del mondo, capitano e Pallone d'Oro dopo il successo dell'Italia di Lippi ai Mondiali 2006 in Germania, è stato esonerato quest'oggi dal presidente Oreste Vigorito a seguito dell'ennesima sconfitta in campionato contro il Venezia. Un autentico match salvezza che ha visto i lagunari vincere 1-2 e scavalcare proprio i sanniti al terzultimo posto lasciando di fatto penultimi i campani.

Il Benevento infatti non vince una partita dallo scorso 11 dicembre quando la squadra di Cannavaro riuscì a battere 1-0 il Cittadella. Dopo quella vittoria, nelle successive 6 partite sono arrivate 5 sconfitte e un solo pareggio che hanno completamente fatto precipitare i campani. Motivo per cui, dopo l'ennesima sconfitta di oggi, la società ha deciso di esonerare sia il tecnico, Fabio Cannavaro, ma anche suo fratello Paolo, ovvero il vice allenatore, e il direttore sportivo Pasquale Foggia. Un autentico ribaltone che ha completamente cambiato questo Benevento ora più che mai chiamato a ritrovare la forma di un tempo per non rischiare davvero una clamorosa retrocessione.

Fabio e Paolo Cannavaro seduti in panchina alla prima gara con il Benevento.

Cannavaro era arrivato al Benevento lo scorso 21 settembre accettando un incarico che rappresentava la sua prima avventura in Italia da allenatore dopo le tante esperienze all'estero. Ma purtroppo non è andata come voleva e il Benevento proprio dopo la partita ha preso la sua decisione più estrema:

"Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia – si legge nel comunicato ufficiale – Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

Cannavaro aveva già sostituito l'esonerato Fabio Caserta che aveva guidato la squadra fino a settembre proprio per lasciare poi spazio all'ex capitano dell'Italia di Lippi. Ora è tutto da rifare per il Benevento che dovrà ufficializzare in breve tempo il nome del prossimo allenatore.