La prima reazione di Icardi all’arrivo di Osimhen: ha spiazzato l’allenatore del Galatasaray Mauro Icardi ha spiazzato il suo allenatore dopo l’arrivo di Osimhen: l’argentino non è preoccupato dalla concorrenza del nigeriano, ma è entusiasta anche del cambio di modulo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il tormentone legato al futuro di Osimhen si è concluso con l'ufficialità del trasferimento al Galatasaray, in prestito dal Napoli. Grande entusiasmo per l'arrivo del bomber nigeriano, ma anche grande curiosità sul come giocherà la formazione giallorossa che può contare già su due attaccanti come Mauro Icardi e Michy Batshuayi. Come ha reagito in particolare l'argentino alla notizia dell'arrivo di Osimhen? L'allenatore si aspettava il suo disappunto, e invece ecco il gradimento di Icardi sia per il cambio di modulo che per la possibilità di giocare la suo fianco.

La reazione di Mauro Icardi all'arrivo di Osimhen al Galatasaray

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, l'ex Inter Maurito non è sembrato particolarmente preoccupato dall'ingaggio del centravanti africano destinato ad una maglia da titolare inamovibile. La concorrenza di un top come Osimhen in particolare non spaventa Icardi che a quanto pare è stato interpellato dal suo allenatore in merito al trasferimento. Come svelato dal popolare giornalista Kadir Çetinçalı, mister Okan Buruk avrebbe chiesto all'argentino: "Cambieremo il sistema se necessario, cosa ne dici di Osimhen?".

Icardi entusiasta per l'arrivo di Osimhen dal Napoli

Un modo per sondare il terreno e cercare di mantenere l'amalgama nello spogliatoio senza rovinare il clima. Icardi dal canto suo avrebbe dimostrato di non temere la concorrenza o la possibilità di perdere il posto spiazzando l'allenatore: "Dico che è magnifico!". Insomma capitolo chiuso, anche perché Osimhen e Icardi potrebbero ritrovarsi a fare coppia in campo. Questo però non subito, ma almeno tra un mese: infatti al momento Mauro è fermo ai box per un infortunio.

Ad alimentare il dibattito sulla reazione di Icardi all'arrivo di Osimhen in realtà c'era stato anche un post pubblicato dal centravanti su suoi canali social. Un'immagine con i suoi tatuaggi del leone, e queste parole: "Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l'attenzione". Un riferimento alle ultime mosse di mercato? Le tempistiche sono sospette, e potrebbero dare un'altra chiave di lettura alle indiscrezioni della stampa con Icardi che non teme nessuno.