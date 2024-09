video suggerito

La clausola nascosta nel contratto di Osimhen col Galatasaray che può cambiare tutto per il Napoli Victor Osimhen ha chiesto precise garanzie prima di andare al Galatasaray in prestito dal Napoli. Due richieste da parte dell'attaccante nigeriano e del suo entourage per lasciarsi una porta aperta nel mercato di gennaio.

Fabrizio Rinelli

Victor Osimhen ha accettato il trasferimento in prestito dal Napoli al Galatasaray chiedendo però precise garanzie prima di procedere alla firma e partire per Istanbul. L'attaccante nigeriano e il suo entourage infatti avrebbero sollecitato una modifica degli accordi iniziali. Osimhen si trasferisce di fatto al Galatasaray in prestito secco fino al 30 giugno 2025 con stipendio interamente coperto dai turchi. Ma secondo quanto riferisce l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, fino a ieri sera Osimhen e i suoi agenti hanno atteso prima di partire per Istanbul. Volevano avere conferme sulle ultime due richieste avanzate a Napoli e Galatasaray in prospettiva di un'eventuale cessione a gennaio a un altro club.

Le richieste di Osimhen per accettare la destinazione Galatasaray

Osimhen avrebbe infatti chiesto che la clausola rescissoria del Napoli scendesse a 75/80 milioni e non più a 130. In tale caso, come sottolinea Sky, il club azzurro si sarebbe garantito l'opzione di rinnovo fino al 2027 che eserciterà se non venderà il giocatore entro giugno 2025 con lo stesso stipendio. Per l'attaccante nigeriano anche una clausola rescissoria in vista del mercato di gennaio nel caso in cui un top club decidesse di proporgli il trasferimento.

In tal senso il Galatasaray avrebbe approvato questa richiesta specifica chiedendo però chiaramente in cambio un risarcimento per la sua eventuale partenza prematura rispetto alla scadenza del prestito fissata a giugno 2025. In tal caso poi il Napoli dovrebbe chiudere il l'accordo stipulato con i turchi e accordarsi con l'eventuale altro club.

La strategia del Galatasaray per portare Osimhen in Turchia

Una clausola voluta fortemente dal calciatore che si lascia dunque le porte aperte a gennaio. Su Osimhen si erano interessate sia Chelsea che PSG e probabilmente anche l'attaccante nigeriano avrebbe voluto uno di questi club per poter giocare la nuova Champions e restare in campionati europei più importanti di quello turco. Fino alla serata di ieri il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, e il direttore del club, Cenk Ergun, erano in Italia al lavoro per finalizzare i colloqui, prima di far volare l'attaccante a Istanbul con un jet privato dopo aver completato il trasferimento proprio con questi ultimi dettagli inseriti all'interno dell'accordo.

L'occasione Galatasaray per Osimhen che può scongiurare una stagione totalmente fermo

Quella del Galatasaray è stata di fatto per Osimhen una delle ultime possibilità di trasferimento da Napoli dopo il fallimento della trattativa con gli arabi dell'Al Ahli tramontata proprio sul più bello. Osimhen non sembrava comunque convintissimo dell'affare nonostante un ingaggio mostruoso. Ora sul suo cammino c'è il Galatasaray che gli garantisce un ruolo centrale, specie per via dell'infortunio di Icardi, evitandogli lo spettro di vivere almeno i prossimi 6 mesi prima di gennaio ai margini del Napoli, fuori rosa e senza possibilità di scendere in caso vivendo una situazione da separato in casa.