Pioli può tornare subito ad allenare dopo l'addio al Milan: Al Nassr pronto ad annunciarlo Stefano Pioli potrebbe ripartire dall'Al Nassr. L'allenatore emiliano, dopo l'addio al Milan, sarebbe pronto a iniziare la sua prima esperienza all'estero.

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefano Pioli nuovo allenatore dell'Al Nassr. Dopo aver chiuso il suo lungo percorso al Milan, l'allenatore 58enne di Parma potrebbe tornare in panchina, ma all'estero. Non in Serie A come si pensava a inizio stagione, magari al posto di qualche esonero di lusso, ma in Arabia Saudita. Secondo ‘falahsport' Pioli sarà annunciato come nuovo tecnico della squadra di Cristiano Ronaldo in brevissimo tempo. Il club non sarebbe più convinto del portoghese Castro e avrebbe già contattato Pioli per dare il via all'esonero dell'attuale tecnico dei sauditi al termine della prossima partita.

In quell'occasione l'Al Nassr sfiderà l'Al-Ahly e nelle ore successive potrebbe arrivare la comunicazione al portoghese che dovrebbe lasciare spazio a Pioli. Il tecnico ex rossonero era già stato molto vicino a sedere su una panchina saudita, precisamente quella dell'Al-Ittihad di Karim Benzema. Tutto è però sfumato sul più bello, forse anche a causa dello stesso attaccante francese. Ora per lui si stanno per spalancare le porte dell'Al Nassr che ha in Cristiano Ronaldo la sua stessa ma anche altri calciatori di spessore come Brozovic che ha visto da vicino nei tanti derby da avversari.

In Italia nessuno ha scommesso su Pioli dopo il suo esonero al Milan. Inizialmente si pensava che una tra Bologna e Fiorentina potessero puntare sull'allenatore emiliano. E invece sono state fatte altre scelte che hanno visto Pioli restare a guardare l'inizio della nuova stagione. In Arabia riferiscono come Pioli sia stato scelto dopo un confronto con il tecnico portoghese Sergio Conceicao. Un altro candidato alla panchina degli arabi che però evidentemente non hanno trovato l'accordo con l'ex allenatore del Porto.

L'obiettivo dell'Al Nassr con l'eventuale annuncio di Pioli in panchina

L'obiettivo dell'Al-Nassr con la scelta di Stefano Pioli è quella di riuscire a ridurre il gap con l'Al Hilal che nella scorsa stagione ha completamente dominato. La squadra di Cristiano Ronaldo di fatto è arrivata seconda nella Saudi Roshen League a 14 punti di distanza dalla squadra di Milinkovic-Savic e tanti altri campioni che hanno conquistato il campionato. Nonostante la presenza in squadra, oltre a CR7, di altri calciatori di tutto rispetto come Mané e Laporte, i risultati non sono stati positivi come speravano con Castro che ha dovuto affrontare diffuse critiche da parte del pubblico.