Brignone pronta a ripartire dopo l’infortunio: “Sono già al lavoro per tornare al 100%”

Federica Brignone scherza sull'infortunio: "È stato un inverno indimenticabile e super emozionante! In ogni caso ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno".

A cura di Vito Lamorte

Federica Brignone non ha nessuna intenzione di abbattersi dopo l’operazione alla gamba per la rottura di tibia, perone e ricostruzione dei legamenti del ginocchio sinistro: ed è pronta a ripartire. La campionessa azzurra, dopo la vittoria della Coppa del Mondo e l'infortunio, ha scherzato su quanto accaduto nell’ultima gara e quella tremenda caduta che la costringerà a star ferma per un po'.

Questo il messaggio pubblicato dalla campionessa.

È finita col botto, avrei preferito quello di una bottiglia di spumante! 😜

È stato un inverno indimenticabile e super emozionante!

Tutto è stato possibile GRAZIE a: mio fratello @davidebrignone che ci ha sempre creduto, il mitico Sbarde che mi permette di arrivare in partenza sempre sicura, tutta la mia squadra che ha reso questa stagione super divertente, gli allenatori preparatori e fisio che mi hanno tenuta in forma per tutti questi mesi, la federazione, il Centro Sportivo Carabinieri, i miei sponsor che credono in me da tanti anni, la mia famiglia che mi ha seguito più del solito, i miei amici, il mio Fan Club, Giulia e Daniela e tutti quelli che lavorano dietro le quinte!! PS: sono già al lavoro per tornare al 100%

In ogni caso ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno ðŸ˜

Brignone, corsa contro il tempo per Milano-Cortina

Federica Brignone è alle prese con la prima fase della convalescenza, che sarà lunga e tortuosa, dopo l'infortunio: la sciatrice azzurra ai Giochi di Milano-Cortina non vuol mancare nonostante sia consapevole che non sarà facile riprendersi dal grave infortunio al ginocchio sinistro.

Al FISI Media Day a Milano Federica Brignone ha dichiarato: "Ogni giorno miglioro un pochettino, sto bene per quanto mi è successo anche se non posso pretendere di non avere dolore. Fortunatamente non ho ancora avuto modo di annoiarmi dopo l'operazione grazie alla presenza di amici e parenti, per cui sono molto positiva. È inutile pensare negativo. I Giochi? Dobbiamo lavorare step per step. Non so quando tornerò sugli sci perché non lo sanno nemmeno i medici. A quarantacinque giorni dall'infortunio ci sarà il primo step con la TAC di controllo e poi lì vedremo cosa fare. Non ho mai visto il video dell'incidente e non so se riuscirò a riguardarlo. Sono molto positiva e tranquilla, è ovvio che avrei preferito allenarmi, festeggiare la mia stagione, è l'unica cosa che mi scoccia, ma non posso tornare indietro, bisogna accettarlo".