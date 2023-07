Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso dove si allenava Maradona: riaprirà dopo 20 anni Il Centro Paradiso di Soccavo acquistato da Fabio Cannavaro: “Adesso si può dire ….. le porte del centro paradiso si riapriranno”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram / fabiocannavaroofficial

Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso di Soccavo, dove si allenava Diego Armando Maradona negli anni '80. È lo stesso ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ad annunciarlo, con un post su Instagram: "Adesso si può dire ….. le porte del centro paradiso si riapriranno…". L'impianto sportivo, diventato famosissimo per i tanti video in cui il Pibe de Oro faceva magie col pallone, rinascerà dopo quasi vent'anni di abbandono. Realizzato nel 1975 e inaugurato dall'allora capitano Antonio Juliano, era stato il campo di allenamento del Napoli fino al 2004, anno del fallimento del vecchio club.

Ne è seguito quasi un ventennio di abbandono al degrado e all'incuria. Una situazione che ha addolorato decine di migliaia di tifosi azzurri, che a quel campo e a quelle tribune, oggi invase dall'erbaccia, hanno legato ricordi ed emozioni indimenticabili. Alcuni scorci sono diventati leggendari nella storia del calcio Napoli, come la "porticina celeste", l'ingresso secondario attraverso il quale Maradona accedeva al campo per evitare l'assedio dei tifosi davanti al cancello principale. Ancora oggi si può ammirare poi il murale con Diego e Dalma, dove il campione argentino è accovacciato su un pallone e la figlioletta gli infila una margherita in un calzettone, una delle icone più belle di street art che ci sono in città.

Il Centro Paradiso a Soccavo. Foto / Fanpage.it

La vendita del Centro Paradiso e la rinascita

Il Centro Paradiso è stato messo in vendita lo scorso anno. L'ha rilevato dalla curatela fallimentare alla fine Fabio Cannavaro, considerato uno dei difensori più forti al mondo di tutti i tempi che proprio su quel campo si è allenato da ragazzo. Ieri la sigla dell'accordo con le società di cartolarizzazione Portland e Leaseco One, con il supporto del notaio Ludovico Capuano. Il Centro Paradiso ora può rinascere. L'obiettivo è di ristrutturarlo come campo di allenamento, aprendolo alle scuole calcio per i giovani talenti.