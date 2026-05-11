Salvatore Bottazzo morto a 20 anni dopo l’intervento, indagati medico ed equipe a Torre del Greco

Salvatore Bottazzo

L'operazione chirurgica, che sembrava essere andata nel migliore dei modi. Poi, qualche giorno dopo, le complicazioni: febbre e malessere che peggioravano rapidamente. Infine, la morte, nonostante i tentativi di rianimazione. Il decesso di Salvatore Bottazzo, 20 anni, è al centro di una inchiesta della Procura di Torre Annunziata (Napoli), guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso; nel registro degli inquirenti ci sono 5 professionisti, coinvolti nell'operazione.

L'intervento, per la rimozione di una fistola, risale allo scorso 8 aprile, era stato effettuato in una cinica privata della vicina Torre del Greco; operazione considerata di routine, che sembrava non avere comportato particolari complicazioni. Una decina di giorni dopo, però, il ragazzo aveva cominciato a stare male, con febbre e malessere generale. I familiari lo stavano riportando nella clinica dove era stato operato ma Bottazzo, durante il tragitto in automobile, aveva perso conoscenza; era stato quindi portato velocemente al Pronto Soccorso dell'ospedale "Maresca" di Torre del Greco dove, nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non avevano potuto fare nulla per salvarlo.

Il fascicolo della Procura di Torre Annunziata è coordinato dal procuratore Fragliasso e dal sostituto procuratore Marta Agostini; la salma di Bottazzo è stata sequestrata e lo scorso 20 aprile è stata effettuata l'autopsia. Gli indagati sono il medico che ha effettuato l'intervento ad aprile e i componenti dell'equipe, tra infermieri e anestesisti; obiettivo degli inquirenti, verificare le fasi dell'intervento chirurgico e del post operatorio per capire se sia accaduto qualcosa che potrebbe avere portato al rapido peggioramento e quindi alla morte del ventenne.