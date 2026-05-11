napoli
video suggerito
video suggerito

Salvatore Bottazzo morto a 20 anni dopo l’intervento, indagati medico ed equipe a Torre del Greco

Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Salvatore Bottazzo, 20enne di Torre Annunziata (Napoli), deceduto dopo la rimozione di una fistola.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Salvatore Bottazzo
Salvatore Bottazzo

L'operazione chirurgica, che sembrava essere andata nel migliore dei modi. Poi, qualche giorno dopo, le complicazioni: febbre e malessere che peggioravano rapidamente. Infine, la morte, nonostante i tentativi di rianimazione. Il decesso di Salvatore Bottazzo, 20 anni, è al centro di una inchiesta della Procura di Torre Annunziata (Napoli), guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso; nel registro degli inquirenti ci sono 5 professionisti, coinvolti nell'operazione.

L'intervento, per la rimozione di una fistola, risale allo scorso 8 aprile, era stato effettuato in una cinica privata della vicina Torre del Greco; operazione considerata di routine, che sembrava non avere comportato particolari complicazioni. Una decina di giorni dopo, però, il ragazzo aveva cominciato a stare male, con febbre e malessere generale. I familiari lo stavano riportando nella clinica dove era stato operato ma Bottazzo, durante il tragitto in automobile, aveva perso conoscenza; era stato quindi portato velocemente al Pronto Soccorso dell'ospedale "Maresca" di Torre del Greco dove, nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non avevano potuto  fare nulla per salvarlo.

Il fascicolo della Procura di Torre Annunziata è coordinato dal procuratore Fragliasso e dal sostituto procuratore Marta Agostini; la salma di Bottazzo è stata sequestrata e lo scorso 20 aprile è stata effettuata l'autopsia. Gli indagati sono il medico che ha effettuato l'intervento ad aprile e i componenti dell'equipe, tra infermieri e anestesisti; obiettivo degli inquirenti, verificare le fasi dell'intervento chirurgico e del post operatorio per capire se sia accaduto qualcosa che potrebbe avere portato al rapido peggioramento e quindi alla morte del ventenne.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
La Sonrisa, il Tar conferma la revoca delle licenze: da domani stop alle attività
I proprietari avevano fatto anche ricorso alla Corte Europea
Chiusura della Sonrisa, Giancarlo Magalli: "Spero possa riaprire nel rispetto della legalità"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views