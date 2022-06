A Napoli in vendita il Centro Paradiso dove si allenava Maradona, oggi ridotto in rovina Il Centro Paradiso di Soccavo, abbandonato e saccheggiato da vent’anni, è in vendita. L’ex campo dove si allenava Maradona diventato simbolo del degrado.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Centro Paradiso a Soccavo. Foto / Fanpage.it

Il Centro Sportivo Paradiso è in vendita: l'ex campo di allenamento del Calcio Napoli, ormai abbandonato da decenni e ridotto ad un cumulo di macerie, sorgeva nel quartiere occidentale di Soccavo, e divenne nota ai più soprattutto durante gli anni di Maradona in maglia azzurra, dove il campione argentino si allenava assieme al resto della squadra.

L'inaugurazione del 1975 e l'abbandono nel 2000

Inaugurato nel 1975 dall'allora capitano Antonio Juliano, negli anni Ottanta conobbe il periodo di massimo splendore grazie proprio alla presenza di Maradona, che rese famosa anche la "porticina celeste", l'ingresso secondario attraverso il quale il Pibe de Oro accedeva al campo per evitare l'assedio dei tifosi davanti al cancello principale. Negli anni Novanta, la squadra continuò ad allenarsi a Soccavo: nel 1990, celebri gli allenamenti dell'Argentina durante il Mondiale d'Italia. Poi, dieci anni dopo, il cambio di proprietà: la società venne travolta da debiti e fallimenti, il Centro venne abbandonato e diventò solo un nome tra le carte che rimpallavano tra tribunali e giudici.

Il futuro incerto

Intanto, la struttura veniva vandalizzata e saccheggiata: oggi, dopo vent'anni, è ridotta ad un ammasso di macerie, con la giungla che ha divorato tutti gli spazi interni ed esterni. Difficile prevederne il futuro: nessuno si è fatto avanti per comprarlo dalle banche, si parla di un centro eventi privato, o addirittura un centro medico-sanitario. Dopo la morte di Diego si parlò di farne un museo in suo onore, ma anche questa ipotesi al momento è fumosa. Si dovrà attendere qualche offerta seria per capirne il futuro.