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Il ristorante Quattro Passi a Nerano, 3 Stelle Michelin, non riaprirà dopo il sequestro

Il ristorante Quattro Passi non riaprirà, almeno non in questa stagione. La struttura ricettiva di Nerano, di proprietà della famiglia Mellino, era stata sequestrata lo scorso gennaio per lottizzazione abusiva.
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A cura di Valerio Papadia
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La sala esterna del ristorante Quattro Passi a Nerano
La sala esterna del ristorante Quattro Passi a Nerano

La Campania e, in generale, il Sud Italia sembrano destinati a perdere, almeno per questa stagione, l'unico ristorante insignito di 3 Stelle Michelin al di sotto del Garigliano. Il ristorante Quattro Passi a Nerano, Comune di Massa Lubrense, nella Penisola Sorrentina, non riaprirà i battenti, non in questa stagione almeno. Lo ha fatto sapere la famiglia Mellino, proprietaria della struttura, con un comunicato ufficiale affidato al Corriere della Sera: la decisione arriva dopo che, nel gennaio scorso, il ristorante è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, su disposizione della Procura di Torre Annunziata, per lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

Nel comunicato, la famiglia Mellino ha dichiarato di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura, alla quale si è rivolta subito dopo il sequestro del ristorante. I proprietari di Quattro Passi, infatti, hanno fatto ricorso al Tar della Campania contro il sequestro; l'udienza, però, è stata fissata ad ottobre, circostanza che ha portato i Mellino a decidere di tenere chiuso, almeno per il momento, il ristorante 3 Stelle Michelin.

Visto il quadro, anche se i giudici amministrativi dovessero pronunciarsi, ad ottobre, in favore della famiglia Mellino, e il ristorante dovesse dunque riaprire in autunno, sembra improbabile che la Guida Michelin possa riconfermare il giudizio delle 3 Stelle per i Quattro Passi, dal momento che la cerimonia di presentazione della guida, quella relativa al 2027, è prevista a Piacenza per il 12 novembre 2026.

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