Il ristorante Quattro Passi a Nerano, 3 Stelle Michelin, non riaprirà dopo il sequestro

La sala esterna del ristorante Quattro Passi a Nerano

La Campania e, in generale, il Sud Italia sembrano destinati a perdere, almeno per questa stagione, l'unico ristorante insignito di 3 Stelle Michelin al di sotto del Garigliano. Il ristorante Quattro Passi a Nerano, Comune di Massa Lubrense, nella Penisola Sorrentina, non riaprirà i battenti, non in questa stagione almeno. Lo ha fatto sapere la famiglia Mellino, proprietaria della struttura, con un comunicato ufficiale affidato al Corriere della Sera: la decisione arriva dopo che, nel gennaio scorso, il ristorante è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, su disposizione della Procura di Torre Annunziata, per lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

Nel comunicato, la famiglia Mellino ha dichiarato di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura, alla quale si è rivolta subito dopo il sequestro del ristorante. I proprietari di Quattro Passi, infatti, hanno fatto ricorso al Tar della Campania contro il sequestro; l'udienza, però, è stata fissata ad ottobre, circostanza che ha portato i Mellino a decidere di tenere chiuso, almeno per il momento, il ristorante 3 Stelle Michelin.

Visto il quadro, anche se i giudici amministrativi dovessero pronunciarsi, ad ottobre, in favore della famiglia Mellino, e il ristorante dovesse dunque riaprire in autunno, sembra improbabile che la Guida Michelin possa riconfermare il giudizio delle 3 Stelle per i Quattro Passi, dal momento che la cerimonia di presentazione della guida, quella relativa al 2027, è prevista a Piacenza per il 12 novembre 2026.