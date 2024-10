Cosa fa oggi Alessandro Matri: la vita dell’ex calciatore

video suggerito

Ada Cotugno

Dopo una lunga carriera vissuta sul campo Alessandro Matri non ha spezzato il filo che lo lega al calcio neanche dopo il ritiro. L'esperienza a Brescia conclusa nel 2020 è stata l'ultima prima del ritiro, festeggiato con una partita nel Amatori CSI con gli amici del Graffignana 2013, la squadra in cui il suo sogno è cominciato. Ma non si è mai allontanato dal mondo del pallone, restando ancorato al mondo dello sport in veste di talent per DAZN. L'ultima avventura nel mondo del calcio sarebbe stata la Seconda Categoria dove avrebbe dovuto giocare con il Graffignana, ma a causa del regolamento ha dovuto fare un passo indietro.

Nella sua vita da calciatore ha vinto tutto con la Juventus: tre campionati consecutivi, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane formano il suo palmares che si è arricchito grazie agli anni trascorsi in bianconero, ma la prima gioia tra i professionisti è arrivata quando indossava la maglia del Milan, la squadra in cui ha trascorso tutto il periodo delle giovanili e che gli ha permesso di esordire tra i grandi in Serie A. Dal 2009 è legato alla modella e showgirl Federica Nargi e dal loro amore sono nate due bambine, Sofia e Beatrice.

Cosa fa oggi l'ex calciatore Alessandro Matri

Appesi gli scarpini al chiodo, per Matri si sono aperte le porte della televisione oltre a quelle del campo. Nei primi mesi dopo il ritiro ha lavorato come collaboratore di Igli Tare alla Lazio, squadra dove ha giocato anche da calciatore, e nel frattempo ha intrapreso il percorso come direttore sportivo della FIGC. Un anno più tardi i suoi piani sono cambiati ancora una volta: ha salutato i biancocelesti per approdare a DAZN come nuovo talent per commentare le partite di Serie A assieme ad altri ex calciatori e trasformandosi in uno dei volti principali dell'emittente.

Nel frattempo ha conseguito la qualifica da direttore sportivo e da allenatore UEFA A a Coverciano, un anticipo di quelli che potrebbero essere i suoi progetti da allenatore in futuro. Con questo patentino infatti potrà allenare le squadre femminili, giovanili e le prime squadre fino alla Serie C.

Il patrimonio di Alessandro Matri: quanto ha guadagnato durante la sua carriera

In tutta la sua carriera l'attaccante ha vestito alcune delle maglie più importanti della Serie A, oltre a quella della Nazionale in diverse occasioni. Milan, Juventus e Lazio sono state le big che Matri ha trascinato con i suoi gol e che gli hanno regalato anche i contratti più ricchi. Si stima che nel corso della sua vira da giocatore abbia guadagnato in media 2.5 milioni di euro a stagione spalmati sui 13 anni vissuti ad alti livelli nel massimo campionato italiano.

Dove vive oggi l'ex calciatore con la moglie Federica Nargi e le figlie

Dal 2009 Alessandro Matri è il compagno di Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e ora showgirl. I due non sono sposati e al momento non c'è un matrimonio in vista, ma dalla loro unione sono nate due bambine, Sofia nel 2016 e Beatrice nel 2019. Tutta la famiglia vive da pochi anni in zona Porta Nuova a Milano, in un lussuoso appartamento in stile moderno che spesso fa da sfondo alle foto pubblicate dalla coppia sui social network.