Morto Alessandro Pavan, l'ex ciclista trovato in casa senza vita: aveva 54 anni Alessandro Pavan è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Fiume Veneto in Friuli. L'ex ciclista, che fu campione dilettante su pista, aveva 54 anni.

A cura di Alessio Morra

A 54 anni è morto l'ex ciclista Alessandro Pavan. Un infarto lo ha portato via. I familiari, che pare non lo sentissero da qualche giorno, dopo avergli telefonato più volte hanno deciso di allertare vigili del fuoco e carabinieri che dopo aver sfondato la porta d'ingresso hanno trovato, purtroppo, il corpo di Pavan senza vita. Il medico legale, Michela Frustaci, è intervenuto sul posto e non ha potuto far altro che constatare il decesso. Era stato un ciclista dilettante di grande successo: aveva vinto cinque titoli italiani e quattordici campionati regionali nella corsa a punti e nell'inseguimento individuale anche in diverse categorie giovanili.

La carriera ciclistica di Pavan

Pavan, nato il 16 gennaio 1971 a San Vito al Tagliamento, nel 1990 è riuscito a conquistare due campionati veneti su pista, nella corsa a punti e nell'inseguimento individuale, a livello dilettantistico. L'anno successivo vince anche una gara su strada. Ha partecipato anche al Giro del Friuli, con Michele Poser. Con la società Bannia vinse cinque titoli italiani e 14 campionati regionali del Friuli nella corsa a punti e nell'inseguimento individuale nelle varie categorie giovanili. Era un grande passista, che si difendeva bene anche nelle salite.

La laurea e il lavoro a Londra

Dopo esseri ritirato dall'attività ha conseguito la laurea in moda e costume all'Università di Urbino. Successivamente si è trasferito a Londra, dove ha ricoperto il ruolo di progettista per un'azienda di scarpe inglese. Lascia il padre e la sorella. Solo dopo l'esame autoptico potranno essere svolti i funerali di Alessandro Pavan.