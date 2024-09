video suggerito

Cosa fa oggi Sergio Rico a un anno e mezzo dal coma: ha trovato un nuovo contratto, riparte dal Qatar Sergio Rico torna in campo. Lo farà con i qatarioti dell’Al-Gharafa a un anno e mezzo di distanza dal coma. Per il 31enne portiere spagnolo ex Siviglia e PSG una nuova vita professionale che coincide con quella personale, in cui è diventato neopapà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un anno e mezzo dopo il brutto incidente a cavallo che gli è costato diverse operazioni alla testa e un coma indotto prima di u lunghissimo periodo di riabilitazione, Sergio Rico oggi è tornato al 100% abile e arruolato per riprendere la sua carriera calcistica e la sua nuova vita da neopapà. Lo farà lontano dai riflettori del grande calcio, ripartendo dall'Al-Gharafa, formazione che milita in Qatar.

Sergio Rico in Qatar, torna a giocare dopo un anno e mezzo

Il portiere spagnolo Sergio Rico ha ricevuto negli scorsi mesi la conferma medica di poter tornare a giocare nel calcio professionistico. Riabilitazione completata ed esami clinici superati con il nullaosta definitivo e riprendere da dove si era fermato: da quel terribile 23 maggio 2023 quando per un fortuito incidente a cavallo rischiò di perdere la vita. Allora Sergio Rico era il portiere del PSG, oggi è un free agent, un giocatore svincolato libero di scegliere. E l'opzione che lo ha convinto più di altre è arrivata dal Medio Oriente, in Qatar. A farsi avanti l'Al-Gharafa che ha chiuso in pochissime ore l'accordo: oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito, firmerà il contratto e sarà presentato ai suoi nuovi tifosi.

Il calvario di Serio Rico, dall'incidente alla nuova idoneità sportiva

Un vero e proprio calvario quello vissuto dal maggio 2023 da parte di Sergio Rico, vittima di un terribile incidente a cavallo durante un pellegrinaggio di El Rocío. Una drammatica botta alla testa, il coma farmacologico – durato quasi un mese, 26 giorni – per sedarlo in attesa di miglioramenti, le tante operazioni per ridurre il trauma cranio-cerebrale. Poi, la lunghissima riabilitazione, con il portiere che ha dovuto recuperare i 20 chili persi sul letto dell'ospedale e la paura di non riuscire a tornare quello di prima: scacciata dai test che gli hanno conferito la riabilitazione completa.

La rinascita di Sergio Rico: nuova squadra e una figlia

La nuova definitiva rinascita del 31enne portiere spagnolo è così diventata completa nelle ultime ore sia sul profilo professionale che nella sfera privata. Nel calcio ripartirà dal Qatar, con l'Al-Gharafa dove ritroverà anche alcuni connazionali, come l'ex giocatore del Real Madrid Joselu e Rodrigo Moreno. E lo farà da neopapà perché in queste ore è nata Carla, la bimba avuta da sua moglie Alba Silva che non lo ha mai abbandonato in tutto questo tempo.