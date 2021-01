Non c'è mai stati un grande rapporto tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Nella breve esperienza che hanno fatto insieme ai tempi del Manchester United i due non hanno avuto un legame tranquillo e questo soprattutto per le diverse personalità dei due calciatori. Il belga appena arrivato a Old Trafford voleva il permesso di Zlatan per poter indossare la maglia numero 9 e il permesso gli venne accordato dallo svedese: "Mi ha chiamato dicendomi: ‘Fratello, posso avere la maglia numero 9?'. E io gli ho detto: ‘Non voglio crearti difficoltà, voglio solo che ti senta felice. Per cui è tutta tua. Però io mi prendo la 10′".

Questo primo approccio molto cordiale da parte di Lukaku lo ha portato a subire la forte personalità dello svedese, tanto che a fine del 2017 Big Rom era irriconoscibile rispetto a inizio stagione e il belga mostra va un atteggiamento infastidito perché Ibrahimovic aveva cercato di prendere il suo posto come punta centrale in campo ogni volta che è stato chiamato in causa, costringendo l'ex punta dell'Everton a sacrificarsi allargandosi sulla fascia. Nelle prime 11 partite Lukaku aveva messo a segno ben 10 gol mentre nelle successive 10, quando lo svedese si è ristabilito dall'infortunio, sono diventati 4. Questa insoddisfazione si palesò quando Lukaku non esultò ai gol realizzati contro Bournemouth e West Bromwich. Anche Rio Ferdinand, storico capitano dei Red Devils, a BT Sports disse la sua su questa situazione e lo fece con parole chiare: "Avere un grande capocannoniere dietro di te che vuole giocare crea mentalmente tanta pressione. A volte alcuni giocatori hanno problemi, ma Romelu uscirà da questo impasse però penso che il suo problema più grande sia la presenza di Ibrahimovic”.

C'è il famoso aneddoto sugli "stop": Ibrahimovic diceva a Lukaku che gli avrebbe dato 50 pounds per ogni stop fatto in maniera corretta e lo svedese ha raccontato in un'intervista dell'ottobre 2019 a La Gazzetta dello Sport: "Allo United facemmo una scommessa: ‘Ti do 50 sterline per ogni stop giusto'. Lui: ‘E se li azzecco tutti, cosa mi dai?'. “Nulla, semplicemente ti rendo un calciatore migliore!”. Per la cronaca, non accettò mai. Forse aveva paura di perdere…".

Un rapporto che non è mai sbocciato tra i due e che continua ad essere difficile a colpi di post sui social nei derby dell'anno 2020, prima è Lukaku a punzecchiare Ibra e poi lo svedese si vendica nella stagione successiva; fino a litigio nella stracittadina di Coppa Italia. Romelu e Zlatan, amici mai.